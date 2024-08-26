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空手道／亞洲青少年空手道錦標賽 台灣選手勇奪2銀4銅

中央社／ 26日馬尼拉專電
中華民國空手道代表團8月23日至25日在馬尼拉參加2024年亞洲青少年空手道錦標賽獲得2銀4銅佳績。圖中央社提供
中華民國空手道代表團8月23日至25日在馬尼拉參加2024年亞洲青少年空手道錦標賽獲得2銀4銅佳績。圖中央社提供

台灣空手道選手參加2024年亞洲青少年空手道錦標賽，獲得2銀4銅的佳績；得牌選手將在10月參加世界青少年空手道錦標賽，爭取更高榮譽。

2024年亞洲青少年空手道錦標賽8月23日至8月25日在菲律賓馬尼拉舉行。由中華民國空手道協會率領的代表團在為期3天的賽事中表現出色，獲得2面銀牌和4面銅牌。

田欣兒和包羽薰兩人在女子21歲以下組（U21）奪下55公斤級和女子61公斤級銀牌。

4面銅牌則是由21歲以下組（U21）女子68公斤級選手謝玉涵、青少年組女子53公斤級選手廖俞婷、青少年組女子66公斤級選手古子晴、青少年組女團體形選手林婷潔、曾韻文、高羽歆獲得。

此外，共有9位選手獲得第5名。

僑委會與旅菲台灣鄉親昨晚設宴慰勞選手們比賽辛勞，給予選手鼓勵、支持。

駐菲律賓代表周民淦致詞時表示，這次的成績有目共睹，是全體選手多年努力的結晶，鼓勵選手持續精進，追尋更高的目標。

菲律賓台灣同鄉會會長梁乙元說，在最後的冠亞軍賽中，小勇士們展現了奮戰精神，表現令人驕傲。

菲律賓台商總會總會長林登峰表示，出國比賽是獲取經驗，鼓勵學生未來繼續爭取更多機會，在海外為國爭光。

中華民國空手道協會秘書長莊志仁表示，今年成績比去年好，選手們表現穩定，打金牌戰時本來有機會獲勝，但選手在戰術上的運用有點急躁，不然至少會有一面金牌。

另一方面，莊志仁並說，得牌選手將參加今年10月在義大利舉辦的世界青少年空手道錦標賽，期待選手再次為國爭光。

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