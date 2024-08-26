美網／練球扭傷左腳踝 阿爾卡拉斯更新狀況：我很OK

西班牙好手「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年已接連奪下法網和溫布頓金盃，美網將尋求連3場大滿貫賽登頂，但開賽前兩天卻傳出練球扭傷左腳踝的意外，不過他在媒體日表示沒有大礙，扭傷後停止訓練只是以防萬一。

阿爾卡拉斯美國時間上周六和阿根廷塞倫多羅（Francisco Cerundolo）一同練球，他一次反手拍揮擊時扭到左腳踝，短暫和團隊交談後就離開球場。

媒體日時提到腳踝狀況，阿爾卡拉斯說：「我認為OK，以防萬一我先停止訓練。」美網第二天才要上場的他也提到，不擔心所有為美網做的準備，儘管停止訓練影響塞倫多羅感到心情不快，但至少不會擔心腳踝問題，且幾小時後感覺也不錯，「所以我很確定明天，或是兩天後，我會展現百分之百的狀態。」

紐約堪稱「小蠻牛」福地，2022年他在美網迎接生涯第一座大滿貫，還成為有ATP積分統計後的最年輕球王；兩年後的阿爾卡拉斯已經有4座大滿貫在手，今年唯一缺憾是巴黎奧運金牌戰敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）。

阿爾卡拉斯不諱言，巴黎奧運金牌戰是生涯最重要的決賽之一，「奧運是4年一次，不知道還會不會有機會拿下金牌。下一屆我會繼續為此而戰，毫無疑問，但這對我還是很難受的時刻，在一場很接近的比賽輸掉金牌，我是有機會的。」

阿爾卡拉斯今年美網列第3種子，和義大利球王辛納辛納（Jannik Sinner）同處上半區，兩名新生代名將有機會4強對決，若要和小約再碰頭就是決賽。