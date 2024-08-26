LPGA／錢珮芸最終回合失常 英國高球公開賽獲第71名
LPGA年度5大賽之一的英國女子高爾夫公開賽，台灣好手錢珮芸今天在最終回合表現失常繳出79桿，以4天高於標準8桿的296桿、並列第71名作收。
剛拿下今年巴黎奧運女子高爾夫金牌的韓裔紐西蘭籍名將高寶璟（Lydia Ko），則是以4天低於標準7桿的281桿、2桿之差抱走英國公開賽冠軍金盃，這也是她生涯第3座大賽冠軍。
台灣唯一晉級的錢珮芸，第3天繳出76桿，沒想到最後一天更加失常，全場抓2博蒂、吞5柏忌、2次雙柏忌，繳出4天最高的79桿，也讓她的排名直線下滑。
錢珮芸最終回合推桿依舊表現不理想，出現36推也是4天來最多。她在接受大會訪問時表示，這次確實學到很多經驗，尤其這裡的風向和風勢，考驗選手耐性和技術，接下來會再繼續加強個人能力。
奪冠的高寶璟在接受主辦單位訪問時表示，「過去這幾週真的有點瘋狂，發生了一些好到讓人難以置信的事情，奧運之後我認為情況不會再更好了，沒想到來到聖安卓，竟有如此美妙的事情發生。」
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