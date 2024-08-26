羽球／周天成腳起水泡 退出韓國羽球公開賽返台治療

BWF超級500的韓國羽球公開賽明天開打，不過台灣一哥周天成因腳起水泡，決定返台休息治療，確定退出韓國羽賽；而男雙新組合王齊麟、邱相榤已抵達韓國，續拚世界排名積分。

現年34歲的周天成依舊高居男單世界排名第10，他在今年的日本羽球公開賽，是自2022年後再度闖進冠軍戰，只可惜昨天以直落2局數不敵法國19歲小將拉尼耶（Alex Lanier），又再一次奪銀。

周天成(右)在日本羽球公開賽不敵法國19歲小將遺憾奪銀。 法新社

只不過周天成賽後發現腳底起水泡，因此他也決定退出韓國公開賽，先行返台處理水泡，順便休息備戰。

周天成賽後低調表示，「沒什麼好說的，比賽輸了就是繼續再練習，好好儲備體力迎接下一場比賽。」

戴資穎闖進日本羽球公開賽女單4強，不過因為在8強賽撲球導致左膝過度延伸受傷，決定棄賽先返台檢查治療。圖／Badminton Photo提供

戴資穎上週闖進世界羽球聯盟（BWF）日本羽球公開賽女單4強，不過因為在8強賽撲球導致左膝過度延伸受傷，為了保險起見，她決定棄賽先返台檢查治療。

台灣新男雙組合王齊麟、邱相榤在上週日本羽球公開賽是2人首度聯手出征，可惜16強遭地主組合逆轉吞敗。

王齊麟、邱相榤首度聯手出征，可惜在日本羽球公開賽16強遭地主組合逆轉吞敗。。圖／Badminton Photo提供

王齊麟已在昨天抵達韓國，他接受中央社訪問時表示，「前一場輸得有點可惜，明明是已經到手的勝利，心裡還是覺得有點嘔，但來到韓國後又是新的開始，我們會做足準備。」