美網／女雙第2種子出擊！聯手比利時搭檔 謝淑薇挑戰全滿貫

年度壓軸的美網將在台灣時間今晚11點點燃戰火，我國「一姊」謝淑薇以女雙第2種子身分出擊，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）尋求本季合拍的第2座大滿貫金盃，挑戰完成女雙「全滿貫」。

38歲的謝淑薇目前世界排名第5，去年復出後打出輝煌戰績，法網、溫布頓接連登頂，美網打進4強也追平個人最佳成績；今年澳網她更包辦女雙和混雙金盃，溫布頓再打下第2座混雙冠軍，目前已累積7座女雙大滿貫冠軍和2座混雙金盃。

謝淑薇獨缺的美網女雙冠軍，梅騰絲2019年曾打下，台比組合今年以第2種子身份出發，首輪將碰中國、法國聯軍張帥／茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）；和謝淑薇同樣位於籤表下半區的還有吳芳嫺，她攜手澳洲蓋德茨基（Olivia Gadecki），首輪將碰哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio）／美國柏克絲（Alycia Parks）。兩名台將若能連闖兩關，將在第三輪上演寶島內戰。

詹皓晴和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）列女雙第10種子，台俄組合位於籤表上半區，首輪將碰義大利科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto） ／丹麥陶森（Clara Tauson）。