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巴黎帕運／愛貓陪伴跨過低潮 蕭翔文帶貓鬍鬚拚戰

中央社／ 巴黎25日電
巴黎帕運台灣跆拳道好手蕭翔文。圖／聯合報系資料照片
巴黎帕運台灣跆拳道好手蕭翔文。圖／聯合報系資料照片

本屆巴黎帕運替台灣代表團打頭陣，跆拳道好手蕭翔文透露，過去因為貓女兒豆豆而跨過低潮，因此這次特別帶著牠的鬍鬚當作幸運物，攜手征戰帕運殿堂。

從國小開始接觸跆拳道，蕭翔文一路拚戰到大學，沒想到卻在一次國手選拔前發生車禍，導致右手臂神經叢損傷，一度讓跆拳道國手夢碎。不過後來在因緣際會下，他以帕拉選手身分重回跆拳道賽場，更在去年杭州亞帕運拿下男子K44級58公斤級金牌。

如今與教練吳燕妮攜手挑戰巴黎帕運，同時有望替台灣代表團勇奪本屆帕運首面獎牌，蕭翔文接受媒體聯訪時自評，雖然心情上比較緊張一點，但活動狀態還不錯，期望在場上將自身實力發揮到最好，「只要不辜負自己，不管什麼成績都是最棒的。」

如願登上帕運殿堂，彌補以前未能達成的目標，蕭翔文指出，當上天給予機會，擺明要讓自己走出不一樣的道路，即便可能會被看不起，但他勉勵所有人創造機會、更多不同的價值，「才會看到不一樣的道路。」

有趣的是，這次前往法國巴黎征戰，蕭翔文特別帶著貓女兒豆豆的鬍鬚當作幸運物。他解釋，在受傷後遇到這隻貓咪，也算是走出低潮期的原因，「每天只要心情不好，牠就會陪伴我，讓我感覺有人陪伴在身邊、不再孤單。其實貓咪很懂人，也會看人的情緒，我很幸運能夠遇到牠。」

帕運 跆拳道

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