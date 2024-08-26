田徑／「瑞典鳥人」又超越自己 撐竿跳6公尺26再破世界紀錄

有「瑞典鳥人」之稱的巴黎奧運撐竿跳金牌杜普蘭提斯，今天在鑽石聯賽西里西亞站，將自己創下的世界紀錄往前推進1公分，於第2次試跳時一舉跳過6公尺26，締造新猷。

法新社報導，杜普蘭提斯（Armand Duplantis）打破自己本月稍早在巴黎奧運創下的6公尺25紀錄。當時那一跳不僅讓他刷新世界紀錄，也成功衛冕。

杜普蘭提斯說：「剛好萬事俱備，讓我可以達成。我知道有許多人來這裡看我跳，所以我想要為他們好好表現一番。」

這是24歲的杜普蘭提斯自從2020年2月在波蘭托倫（Torun）以6公尺17，首度成為世界紀錄保持人以來，第10度締造新猷。

他表示：「今年我專注在奧運上，很自然就創下紀錄，因為我狀況很好。所以我不意外今天再創紀錄，我很感激。」

全球頂尖運動員齊聚波蘭西里西亞（Silesia）參加田徑精英賽事鑽石聯賽（Diamond League）。