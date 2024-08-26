巴黎帕運／將開幕 成龍受邀傳遞聖火

帕拉林匹克運動會當地時間28日將在法國首都巴黎開幕，組織委員會今天宣布，香港武打明星成龍當天將在巴黎傳遞聖火。

法新社報導，70歲的成龍以特技和武打場景為人所熟知。帕運組委會宣布，28日下午他將於開幕典禮前數小時，在巴黎傳遞聖火。

法國女演員艾莎齊柏斯汀（Elsa Zylberstein）、編舞家班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）也會參與聖火傳遞。

跟奧運開幕式一樣，帕運開幕式也會跳脫侷限在法國國家體育場（Stade de France）的傳統，從香榭麗舍大道（Champs-Elysees）遊行到協和廣場（Place de laConcorde）。

聖火24日在帕運發源地、英國首都倫敦西北方的斯托克曼德維爾（Stoke Mandeville）點燃，已經穿越英法海底隧道（Channel Tunnel），於今天抵達法國，由法國輪椅擊劍奪牌運動員阿斯曼（Emmanuelle Assmann）接棒傳遞。

接下來，聖火將會兵分12路，由1000名火炬手傳遞到約50個城市。12路人馬28日將在巴黎會合，然後在開幕典禮點燃聖火台。