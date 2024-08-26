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新聞眼／絕情政府 怎換得選手真心？

聯合報／ 本報記者曾思儒
「鞍馬王子」李智凱。（本報資料照片）
「鞍馬王子」李智凱。（本報資料照片）

以招牌的湯瑪斯迴旋為台灣體操界爭取無數榮譽的「鞍馬王子」李智凱，因傷未取得今年巴黎奧運門票已頗為自責，如今卻因沒有亮眼成績，導致自己在國家培訓菁英運動員的黃金計畫中大幅降級，影響培訓經費及後勤支援，對他和團隊士氣造成重大傷害。政府在選手奪牌後用力表態支持運動「蹭熱」，更應在他們遭遇低潮時大力幫助，才有助優秀運動員更勇於為國爭光。

黃金計畫從二○一九年開始執行，從東京奧運前的一點○版本，到為了巴黎奧運的二點○版本，李智凱都是第一級選手，去年以強勢表現完成杭州亞運男子鞍馬二連霸，寫下我國體操界空前紀錄，後來受腳踝傷勢影響奧運資格賽表現，已因無緣前進巴黎相當自責，黃金計畫降級更是雪上加霜的精神打擊。

東京奧運首輪意外出局的拳擊女將林郁婷，帶著巴黎奧運金牌風光凱旋後特別提及，自己在競技場上失利時，獲得許多人「雪中送炭」，不但得到許多溫暖，也可不用擔心生活起居而專心在拳擊上；李智凱風光時得到許多錦上添花的「國家之光」讚美，因傷遭遇低潮卻要受到培訓待遇降級的無情對待，難怪同甘共苦多年的教練要為他抱不平。

巴黎奧運奪下單槓銅牌的唐嘉鴻，去年二月在國訓中心測試賽發生左腳阿基里斯腱斷裂意外，半年後回到賽場，但經整體評估而沒參加杭州亞運，放棄單槓衛冕機會，他傷癒後在奧運資格賽取得亮眼成績，巴黎奧運更一舉奪銅，凸顯優秀選手傷癒後絕對有可能再創佳績。

李智凱已有各大賽金牌的豐功偉業來證明自己實力，無緣巴黎奧運固然可惜，卻不該就此一戰定了未來在運動競技場上的命運；倘若他還是位值得被期待的優秀選手，一旦培訓經費與後勤支援被降至谷底，真能讓他放心的放下一切繼續揮汗為國打拚嗎？值得體育署與國訓中心三思。

唐嘉鴻 巴黎奧運 李智凱 東京奧運 林郁婷 運動

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