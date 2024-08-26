體操／「黃金計畫」遭降級 李智凱很受傷

「鞍馬王子」李智凱因腳踝受傷影響積分而無緣進軍今年巴黎奧運，廿八歲的他已擬妥傷癒後進軍兩年後亞運及四年後奧運的計畫，希望能在五環殿堂奪金以完成「全滿貫」紀錄，不過他在國家培訓優秀運動員的「黃金計畫」資格從第一級降至第四級，每年培訓經費從一千五百萬元降至三百五十萬元，教練林育信直言「對李智凱而言是很大的傷害」。

「他曾經為國家立下汗馬功勞，不要和一般選手相提並論，或許可以延長觀察期。」體育署前署長、台師大體育與運動科學系教授張少熙表示，在資源有限情況下，難免要以「成敗論英雄」，但李智凱已替國家贏得許多成績，狀態難免高低起伏，好的選手更應該被善待，「多給選手機會可能改變他的一生」。

體育署球踢國訓中心

體育署表示，「黃金計畫」屬於國訓中心的權責，目前「黃金計畫三點零」案還在上簽呈階段。國訓中心表示，目前正擬訂各運動種類「進退場與級別調整之具體規定」，預計今年十月完成計畫細節，明年一月正式實施，對李智凱等優秀運動員願意繼續拚戰二○二八洛杉磯奧運不懈精神表示高度讚賞與支持。

綽號「菜市仔凱」的李智凱出身宜蘭縣羅東鎮公正國小體操隊，以連續多次的高難度「湯瑪士迴旋」稱霸男子體操鞍馬項目。二○一七年在台北世大運奪金後，又在二○一九、二○二一年奪冠，完成世大運三連霸；二○一八、二○二二亞運會均拿下金牌，完成二連霸；三年前東京奧運奪銀更寫下我國首度在奧運體操項目奪牌的紀錄。國人原期待他在今年巴黎奧運鍍金，但因他腳踝受傷影響奧運資格賽和亞錦賽表現，最終無緣巴黎奧運，讓國人感到扼腕。

昨天李智凱的教練林育信表示，李智凱正努力恢復身體狀況，打算繼續拚兩年後的名古屋亞運和二○二八年洛杉磯奧運，但今年五月卻收到公文，黃金計畫身分從第一級降到第四級，「沒擠到前三級，資源真的很少。」

李智凱不放棄金滿貫

林育信說，李智凱因傷而未能在巴黎奧運為國爭光已相當自責，完成腳踝手術、清掉碎骨後已進入復健階段，正全力為明年賽期好好準備，除了訂下再度挑戰奧運目標，也希望集滿前幾年錯過的世錦賽和世界單項大賽冠軍，最終就是洛杉磯奧運金牌，盼能像「金牌拳后」林郁婷一樣，完成所有大賽都登頂的生涯「全滿貫」榮耀。

「黃金計畫」乃依據選手競技運動成績和表現建立分級制度，並依級別訂定補助原則。二○一九年啟動時將選手分三級，有十一種類、卅八名選手入選，李智凱是第一級選手，二點○版於二○二二年一月啟動，從三級擴大到五級，並以滾動方式執行級別調整與進退場機制，巴黎奧運後已進入三點零計畫階段。

其中，第一級菁英選手培訓經費額度上限一千五百萬、第二級一千萬、第三級八百萬，且都配有專屬教練、專屬防護員或物理治療師；第四級經費額度上限為三百五十萬，且參加比賽與移地訓練，都要提出專案申請，遠差於第一級選手。