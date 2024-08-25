定向越野／台南400城市賽 逾200人古都同場競技

今年適逢台南400系列活動，城市定向越野賽連續2天在台南市進行，首日賽程在台南體育園區進行，壓軸的定向越野賽則在新化林場舉辦，逾 200位選手完成台南古都的運動巡禮，定向越野好手林才晸與黃敏惠贏得菁英組男、女冠軍，李家豪、尹華憶分獲公開組男、女第一。

台南市體育局長陳良乾表示，定向越野是一項新興的運動，在運動之餘同時間也可以體驗到臺南古都的多元文化魅力，「接下來有府城馬拉松及台南400馬拉松挑戰賽，歡迎所有的大小朋友一同參賽。」

本次賽事除公開男女組和菁英男女組之外，還增加了親子組、體驗組，鼓勵家長帶著小朋友一起參與，在比賽過程中除了體能上的考驗外還需要研究打卡點及跑步動線、方位等元素，讓大小朋友在比賽之餘，還可以獲得滿滿的成就感。

為因應2025東京聽障奧運，本次賽事特別增設聽障組，中華民國運動與休閒協會理事長亦是臺北市定向越野協會主委謝清良表示，有感於定向越野賽在聽障奧運也是重要比賽項目，而國內聽障賽事又特別稀缺，透過本賽事能建立選手更多比賽與訓練管道，為台灣爭取佳績。

本場賽事也是年底屏東全民運的前哨戰，更是2025年世壯運定向越野比賽前練習的絕加機會，謝清良特別也感謝寶礦力水得、酷椰嶼椰子水的大力贊助，讓本場賽事的選手都能有美好的比賽體驗

本次比賽是國內少見的山林賽道，有別於以往都在都市內舉辦，今年特別與中興大學新化林場合作，同時也提供別具意義的獎牌，代表榮耀的獎牌是由林場中的殘木再製而成，讓與會的參賽者也體認到愛護山林及環保的重要性。