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體操／林育信爆「鞍馬王子」李智凱黃金計畫降級 國訓中心回應了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小小體操營台北場落腳大同高中。記者曾思儒／攝影
小小體操營台北場落腳大同高中。記者曾思儒／攝影

我國「鞍馬王子」李智凱沒拿到巴黎奧運資格後，黃金計畫從第一級被降到第四級，讓教練林育信發聲抱不平，國訓中心今天晚上回應，對於李智凱及其他優秀運動員願意繼續拚戰2028洛杉磯奧運不懈精神表示高度讚賞與支持，配合巴黎奧運支援工作剛落幕，國訓中心現正積極籌備研商下一屆奧運4年計劃的黃金計畫級別相關會議。

國訓中心表示，黃金計畫自2019年執行並滾動修正，東京奧運結束後啟動黃金計畫2.0，國訓中心於巴黎奧運前，已完成黃金計畫3.0修正，已經董事會通過於7月23日公告。

國訓中心指出，黃金計畫3.0秉持支持優秀及潛力運動員為最大原則，故分級自五級擴大至六級，又其進退場及審核機制更具彈性及可適性，惟考量各類運動項目屬性不同，刻正配合3.0擬訂各運動種類的「進／退場與級別調整之具體規定」，預計2024年10月份完成，將作為依據重新檢討原黃金計畫2.0的各級選手。

現為黃金計畫2.0至3.0的改版交接期，國訓中心將依照教練團提出的訓練計劃與經費需求持續全力支持，預計10月底配合進退場與級別調整之具體規定開會確認黃金計畫級別後後，於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。

林育信（右）在小小體操營指導小學員。記者曾思儒／攝影
林育信（右）在小小體操營指導小學員。記者曾思儒／攝影
國家隊教練林育信擔任小小體操營教練。記者曾思儒／攝影
國家隊教練林育信擔任小小體操營教練。記者曾思儒／攝影

李智凱 林育信

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