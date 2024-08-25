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帕運／中華代表團掌旗官出爐 4朝女將搭奪牌希望

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
4度叩關帕運殿堂的女子田徑標槍好手劉雅婷將擔任巴黎帕運掌旗官。圖／體育署提供
4度叩關帕運殿堂的女子田徑標槍好手劉雅婷將擔任巴黎帕運掌旗官。圖／體育署提供

2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會28日晚間在香榭大道、協和廣場舉行開幕典禮，教育部體育署今天公布，開幕典禮我國代表團男、女掌旗官，由4度叩關帕運殿堂的女子田徑標槍好手劉雅婷，及首度參賽且獲得杭州亞帕運TT11級桌球男單金牌的陳柏諺共同擔任。

第四度踏上帕運舞台的劉雅婷，因患有先天性病變影響到視力，直到高中接觸到田徑才展開人生新的篇章，並在去年杭州亞帕運揮別受傷低潮，一舉贏得田徑女子標槍F13級銅牌。

首度登上帕運殿堂的桌球好手陳柏諺，跟隨姊姊腳步踏上桌球之路，還不滿18歲的他不僅在我國代表團年紀最小的選手，更是本屆首位取得巴黎帕運資格的選手。陳柏諺在杭州亞帕運勇奪TT11級桌球男單金牌，被視為代表團在本屆巴黎帕運的奪牌熱門。

獲得杭州亞帕運TT11級桌球男單金牌的陳柏諺將擔任巴黎帕運掌旗官。圖／體育署提供
獲得杭州亞帕運TT11級桌球男單金牌的陳柏諺將擔任巴黎帕運掌旗官。圖／體育署提供

劉雅婷表示，上屆東京帕運已經有開幕式掌旗官的經驗，當時感覺新鮮也很開心，只是與田徑隊友楊川輝搭配被說走得太快，因此這次會放慢一點節奏，「這也是我第1次不是在田徑場開幕，感覺蠻酷的，而且好像會有更多觀眾，期待更清楚聽到觀眾的聲音。」

陳柏諺提到，聽到要擔任開幕式掌旗官當下，心情有點嚇一跳，不過很開心帶領我國代表團進場，到時候會再與劉雅婷討論如何配合。

巴黎帕運28日開幕，賽程將進行到9月8日，總計12天，中華代表團23日啟程，13名選手將在7個種類中爭取佳績。

東京帕運 田徑 體育署

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