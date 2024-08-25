體操／「鞍馬貴公子」回母校找初衷 鎖定2028洛杉磯奧運

3歲就跟著哥哥到大同高中體操館跑來翻去，24歲的「鞍馬貴公子」蕭佑然今天在第五屆華南銀行「小小體操營」台北場重返母校，回到熟悉的母校，他形容就像在逛自家後花園，看到小小年紀的學員彷彿看到過去的自己，想起喜歡的體操的初衷。

國中和高中都就讀大同高中的蕭佑然，高三下學期進入國訓中心，迄今已經6年，不過時不時仍會回到母校，今天因小小訓練營再回熟悉場館，他特別感謝華南銀行，除了自己去年加入華南贊助選手行列，企業願意投入資源到基層，對體操也是一大幫助。

小小體操營今年邁入第五屆，蕭佑然是第一屆參與，「推廣活動是我本來就很想做的事情，回來看小朋友就會想到自己，辦活動需要大筆資金，謝謝企業願意幫忙。」

東京奧運初登五環殿堂，擅長鞍馬的蕭佑然透露，小時候就立下目標，「以前覺得要參加3屆奧運，可惜巴黎中斷了，目標當然是2028（洛杉磯奧運），那時28歲了，之後就再看狀況。」

蕭佑然是2021年東京奧運男子成隊的中華隊成員，但同年底先是左肩關節唇破裂，雙腳又受傷，不過2022年FIG世界體操挑戰賽法國巴黎站、匈牙利桑波特哈站和土耳其梅爾辛站他都帶回獎牌，去年杭州亞運再獲得生涯新高分，儘管和頒獎台擦身而過，第4名成績仍寫個人新猷。

小小體操營台北場落腳大同高中。記者曾思儒／攝影

今年3月世界盃巴庫站，蕭佑然獲得銅牌，和奪金的我國「鞍馬王子」李智凱一起站上頒獎台，儘管兩人都沒能參與巴黎奧運，蕭佑然目標持續精進自己，10月預計到匈牙利參加世界盃挑戰賽，為之後的名古屋亞運和洛杉磯奧運累積更多經驗值。

年輕李智凱4歲的蕭佑然提到，不會想「接棒」李智凱，「我會想辦法突破自己，超越智凱、超越世界好手。」將進入台北大學博士班的他提到，自己的鞍馬成套動作分數已經有巴黎奧運銅牌分數的水準，代表國際賽有競爭力，期待持續提升能力，邁向國際大賽頒獎台。