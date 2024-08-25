快訊

羽球／戴資穎被迫帶傷出賽 BWF「懲罰制度」引爆球迷怒火

以色列真主黨開轟！以外交部稱無意全面開戰 美國防部：準備支持以軍

下殺1807點為何敢進場？打了85折當然要買！ 達人：市值ETF帳面獲利超過10％以上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／戴資穎被迫帶傷出賽 BWF「懲罰制度」引爆球迷怒火

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎在8強賽膝傷復發，露出痛苦表情。圖截自BWF影片
戴資穎在8強賽膝傷復發，露出痛苦表情。圖截自BWF影片

帶著膝傷出征巴黎奧運最後含淚不敵好友伊瑟儂的台灣球后戴資穎，回國後僅休息2星期就出發參加超級750等級的日本羽球公開賽。雖然一路挺進到4強，但膝傷復發的結果，讓她還是不得不選擇退賽。

特別是當戴資穎在8強賽場邊表情痛苦扶著膝蓋的影片透過世界羽球聯賽BWF社群發出之後，球迷看了都感到非常不捨，內文一段「傳送療癒的能量和愛」的敘述更是引爆球迷怒火，紛紛痛批指責BWF的懲罰制度，以及過於密集的賽程安排。

「不就是BWF把賽程設計得這麼密集，不打還要罰錢，選手受傷了還在那邊傳愛心，不如把賽程改一改比這種發文有幫助多了」、「離奧運才多久，就不能讓選手們多喘息一點嗎？」、「看小戴這麼痛，超級心疼的啊」、「隔著螢幕都感受得到腳痛…小戴一切平安最重要！」、「再好的球員，退役都要打廢掉了」

根據BWF規定，單打世界排名前15、雙打前10的球員，不能缺席750等級以上的賽事，否則將遭罰款5千美元（約新台幣16萬元）。由於奧運才剛結束，許多世界級好手考量到傷勢和調整問題，都選擇退出這屆日本羽球公開賽，但小戴仍舊出席。

預計今年要退休的戴資穎，已經返台接受治療，目前膝傷狀況不明，9月3日至8日期間是否參加生涯最後一次台北羽球公開賽，仍是未知數。

小戴 巴黎奧運 愛心 日本 罰款

相關新聞

羽球／戴資穎被迫帶傷出賽 BWF「懲罰制度」引爆球迷怒火

帶著膝傷出征巴黎奧運最後含淚不敵好友伊瑟儂的台灣球后戴資穎，回國後僅休息2星期就出發參加超級750等級的日本羽球公開賽。雖然一路挺進到4強，但膝傷復發的結果，讓她還是不得不選擇退賽。 特別是當戴

日本羽賽／錯過6分領先和局點 周天成不敵19歲法國黑馬「銀」恨

我國「一哥」周天成在日本公開賽勇闖決賽，今天和法國大黑馬拉尼耶（Alex Lanier）爭本季第2冠，首局一度握有17：...

日本羽賽／周天成闖決賽 戴資穎膝傷退賽

在巴黎奧運後，屬於ＢＷＦ超級七五○系列的日本公開賽延續羽球熱潮，我國「一哥」周天成挺進男單決賽，爭取在七五○等級的個人首...

體操／「鞍馬貴公子」回母校找初衷 鎖定2028洛杉磯奧運

3歲就跟著哥哥到大同高中體操館跑來翻去，24歲的「鞍馬貴公司」蕭佑然今天在第五屆華南銀行「小小體操營」台北場重返母校，回...

體操／李智凱無緣巴黎不言退 目標洛杉磯完成全滿貫

3年前東京奧運奪下男子體操鞍馬銀牌的「鞍馬王子」李智凱，巴黎奧運沒能取得參賽資格，下一步備受關注，一路合作的教練林育信今...

LPGA／英國公開賽排名跌至第27 錢珮芸：最後一天放手去打

台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸今天在LPGA年度5大賽之一的英國公開賽第3回合，抓1博蒂、吞3柏忌及1次雙柏忌繳出76桿，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。