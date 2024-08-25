羽球／戴資穎被迫帶傷出賽 BWF「懲罰制度」引爆球迷怒火

帶著膝傷出征巴黎奧運最後含淚不敵好友伊瑟儂的台灣球后戴資穎，回國後僅休息2星期就出發參加超級750等級的日本羽球公開賽。雖然一路挺進到4強，但膝傷復發的結果，讓她還是不得不選擇退賽。

特別是當戴資穎在8強賽場邊表情痛苦扶著膝蓋的影片透過世界羽球聯賽BWF社群發出之後，球迷看了都感到非常不捨，內文一段「傳送療癒的能量和愛」的敘述更是引爆球迷怒火，紛紛痛批指責BWF的懲罰制度，以及過於密集的賽程安排。

「不就是BWF把賽程設計得這麼密集，不打還要罰錢，選手受傷了還在那邊傳愛心，不如把賽程改一改比這種發文有幫助多了」、「離奧運才多久，就不能讓選手們多喘息一點嗎？」、「看小戴這麼痛，超級心疼的啊」、「隔著螢幕都感受得到腳痛…小戴一切平安最重要！」、「再好的球員，退役都要打廢掉了」

根據BWF規定，單打世界排名前15、雙打前10的球員，不能缺席750等級以上的賽事，否則將遭罰款5千美元（約新台幣16萬元）。由於奧運才剛結束，許多世界級好手考量到傷勢和調整問題，都選擇退出這屆日本羽球公開賽，但小戴仍舊出席。

預計今年要退休的戴資穎，已經返台接受治療，目前膝傷狀況不明，9月3日至8日期間是否參加生涯最後一次台北羽球公開賽，仍是未知數。