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體操／李智凱無緣巴黎不言退 目標洛杉磯完成全滿貫

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「鞍馬王子」李智凱杭州亞運完成史無前例2連霸。（本報資料照片）
「鞍馬王子」李智凱杭州亞運完成史無前例2連霸。（本報資料照片）

3年前東京奧運奪下男子體操鞍馬銀牌的「鞍馬王子」李智凱，巴黎奧運沒能取得參賽資格，下一步備受關注，一路合作的教練林育信今天透露，28歲的李智凱還沒打算退役，除鎖定名古屋亞運和2028年洛杉磯奧運，師徒更會設定各項目標，希望集滿李智凱還沒拿過的大賽冠軍，一拚完成「全滿貫」紀錄。

今天擔任華南銀行「小小體操營」教練的林育信坦言，愛徒去年杭州亞運完成鞍馬連霸，但接續受腳踝傷勢影響，沒能搶下巴黎奧運資格，自己十分自責，心理建設將是重要一環，不過李智凱已經動了腳踝手術清掉碎骨，目前已進入復健階段，目標是持續調整，為明年的賽期好好準備。

林育信提到，亞運和奧運當然是主要目標，團隊討論過，也希望把前幾年失去的鞍馬冠軍都拿到手，包括幾場世界單站大賽、世錦賽，最後當然是奧運金牌，盼和巴黎奧運奪下金牌的拳擊女將林郁婷一樣，完成所有大賽都登頂的「全滿貫」。

短短一年，李智凱從杭州亞運奪金到巴黎奧運沒能拿到入場券，林育信坦言「真的滿可惜」，但李智凱還沒打算退役，師徒就會繼續努力、不會放棄，只是體育署將李智凱從原本黃金計畫第一級的選手降到第四級，其他沒有成績的選手卻沒有改變，讓林育信為愛徒打抱不平，「這是個傷害，巴黎奧運後會開始黃金計畫3.0，希望能調整。」

亞運 李智凱 林育信

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