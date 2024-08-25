日本羽賽／錯過6分領先和局點 周天成不敵19歲法國黑馬「銀」恨

我國「一哥」周天成在日本公開賽勇闖決賽，今天和法國大黑馬拉尼耶（Alex Lanier）爭本季第2冠，首局一度握有17：10領先，卻遭對手連拿11分逆轉，第二局又錯過一個局點機會，最終以17：21、20：22錯過冠軍。

世界排名29的拉尼耶曾是青少年「世界球王」，目前才19歲，日本公開賽一路打下驚奇，首輪擊敗巴黎奧運奪銅的馬來西亞好手李梓嘉，8強戰扳倒世界排名第11的地主西本拳太，昨天4強賽更淘汰世界排名第一的中國球王石宇奇。

拉尼耶和小天去年在德國海洛公開賽4強賽首度碰頭，小天經1小時又12分鐘大戰以21：19、19：21、21：15搶下決賽門票。相隔一年再碰頭，前段兩人分數拉鋸，小天11：10時連拿6分拉開領先，不料接續卻遇亂流，反讓拉尼耶打出連得11分猛攻，以21：17逆轉搶下首局。

法國19歲小將拉尼耶勇奪冠軍。

第二局拉尼耶主動進攻下讓小天陷入5：9落後，技術暫停時小天先追到2分差，恢復比賽後更連拿6分反超，雖一度遭拉尼耶16：16追平，但小天再連拿3分，連拉尼耶翻網而過的小球，小天都能以巧妙手感回一顆幾乎貼網直落的小球。不過拉尼耶展現韌性，連搶3分追平戰局，小天先拿下第20分，但第一個局點雖在網前對峙遭拉尼耶抓到機會扳平，接續多拍來回小天又出現殺球掛網失誤，且在拉尼耶第一個賽末點回球失誤，讓19歲小將以22：20逆轉搶下冠軍。

日本公開賽屬於BWF超級750大賽，小天2022年也打進決賽但敗給西本拳太。相隔2年小天再闖決賽，尋求年初泰國公開賽後的再一座金盃，可惜再度「銀」恨。