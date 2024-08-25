LPGA／英國公開賽排名跌至第27 錢珮芸：最後一天放手去打

台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸今天在LPGA年度5大賽之一的英國公開賽第3回合，抓1博蒂、吞3柏忌及1次雙柏忌繳出76桿，並以3天高於標準1桿的217桿、暫並列第27名。

現年33歲的錢珮芸，是生涯第5度參加英國公開賽，卻是首度晉級後2回合，只可惜她今天表現略微失常，開賽下場第1洞就因為下水而吞下雙柏忌，讓她後續表現也受到影響。

錢珮芸賽後接受大會訪問時表示，第1洞的風向有點搞錯，加上球場溫度很冷，導致球打得不夠遠，所以第2桿才會下水，最後就吞下這個雙柏忌。

錢珮芸透露，今天整體來說，第2桿都打得沒有特別紮實，「球場的風也大到有點超乎我的想像，在做球沒有做好的情況下，幾乎每一洞都和我想要的位置差個2、3碼。」

今天第3回合，錢珮芸的標準桿上果嶺率66.7%、平均推桿34次，都是3天來最差的數據。

結束前3天的激戰，錢珮芸目前落後領先者申智愛8桿，想要逆轉爭冠的機會已不大，但仍可力拚生涯首場大賽以前5名作收的紀錄。

錢珮芸說：「最後一天肯定要做一些調整，絕對得放手去打，今天和桿弟之間的決定有些模稜兩可，導致在選桿上都有些猶豫，這個部分確實比較可惜。」