威廉波特少棒／平常心維持最佳狀態 台灣小將戰到最後

中華隊今天在2024威廉波特世界少棒錦標賽力克拉美區代表委內瑞拉隊，明天將進軍世界冠軍賽，這是台灣睽違19年後再度打入冠亞軍賽。桃園市龜山國小校長丁伯強說，一定會維持到最後一場，大家請期待小朋友的表現。

代表亞太區在威廉波特（Williamsport）出賽的桃園市龜山國小少棒隊，在高壓下以4比1技壓委內瑞拉隊，除了投手賴承希直至第6局穩定控球外，全隊進攻與守備均可圈可點。相較於早前對古巴與日本賽事，3強隊投打均陷入混亂局面，總教練李政達適時指點球員，強化攻守策略，穩定團隊軍心，全隊成員在賽程中都像情緒穩定的「小大人」。

桃園龜山國小少棒隊球員家長全程在觀眾席，為孩子們加油吶喊。中央社記者廖漢原威廉波特攝

台灣小將離開球場前往賽事勝負記錄板拍照時，獲得大批球迷與台僑熱情歡呼迎接。對委內瑞拉賽事在全美直播，26日凌晨對美國分組冠軍隊的世界冠軍賽，更將登上主流運動頻道，力拼台灣睽違已久的威廉波特世界總冠軍。

龜山國小校長丁伯強賽後表示，今天獲得國際組冠軍，明天會再接再厲，往世界冠軍邁進，請大家為我們加油。他說：「一直以來，從台灣出發開始，教練就讓選手保持最佳狀態，我們一定會維持到最後一場。大家請期待小朋友的表現。」

來自美國各地的台僑在威廉波特比賽現場，熱情地為台灣小將吶喊。中央社記者廖漢原威廉波特攝

從選手抵達美國適應環境、調整時差起，過去2週裡觀眾席中最耀眼的莫非是一路跟隨孩子的家長團，除了自製加油看板，團隊還貼心的在賽後為落敗球隊的小朋友們吶喊打氣。

家長陳文祥說：「今天太興奮了，太棒了！孩子們的表現真的太讓我們感動了。過去2個禮拜其實就是參加一場嘉年華會的感覺，讓我們印象非常深刻，我相信不只是小朋友會相信來到這裡參加比賽收穫滿滿，家長也能感受到美國地區、世界各國民眾、球員對棒球的熱愛，我們在這裡覺得非常開心、非常happy。」

中華小將取得威廉波特少棒賽國際組冠軍，明天將爭取睽違已久的總冠軍。何卓賢提供

家長李相儀看著孩子們離開球場後表示：「非常的興奮，因為現在已經要創造我們的新紀錄，希望可以朝向世界冠軍邁進。」教練們對待孩子都是希望他們拿出平常練習的精神出來，用平常心面對比賽，所以家長也是用平常心鼓勵孩子，在場上用我們的聲音幫小孩加油，希望他們可以感受到我們給他們的力量。

對於耗費巨資租車、住旅館，來到美國多日的李相儀笑說：「一切都是值得的，回憶是無價，而且來威廉波特是我們的夢想，很願意。」

代表亞太區出賽的台灣桃園市龜山國小少棒隊24日以4：1力克委內瑞拉隊，以全勝紀錄奪得威廉波特少棒賽國際組冠軍，隊友歡慶。25日將爭取睽違已久的總冠軍，對抗美國組冠軍的佛州隊。 美聯社

上世紀70年代國際處境動盪時，夜間收看威廉波特世界少棒賽的電視轉播，曾是團結台灣的重要活動，4、5年級生和在美資深僑胞都對此記憶深刻。半世紀後，加油聲依舊，台灣小將以平常心參賽，輸贏表現固然重要，但留下美好年少回憶更是無價。