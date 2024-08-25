日本羽賽／周天成闖決賽 戴資穎膝傷退賽

在巴黎奧運後，屬於ＢＷＦ超級七五○系列的日本公開賽延續羽球熱潮，我國「一哥」周天成挺進男單決賽，爭取在七五○等級的個人首冠；而「一姐」戴資穎雖然奮戰到四強，但因膝傷復發遺憾退賽。

戴資穎在巴黎奧運時就有膝傷在身，前天八強賽面對日本選手仁平菜月，第一局為了接球的延展動作，導致膝蓋不適，當下神情痛苦，雖然申請傷停經過簡單治療後回到球場，以直落二勝出，但四強賽選擇退出。

戴資穎撐完全場後，仍感到膝蓋不適，賽後就向大會開立受傷證明、申請退賽，決定返台接受治療，她也透過個人社群表示：「謝謝大家的關心，今天沒辦法上場比賽了，依然很開心和珍惜能在場上跑動的每一刻。」

周天成在男子單打四強戰面對地主選手、「磨王」奈良岡功大，雖然前段打得糾纏，但首局靠著連拿九分的攻勢超前，第二局更一路領先到底，最終以廿一比十四、廿一比十六直落二勝出。