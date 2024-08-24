日本羽賽／楊博軒、胡綾芳惜敗香港組合 混雙四強止步

日本羽球公開賽混雙賽事，台灣組合楊博軒／胡綾芳面對香港對手鄧俊文／謝影雪， 雖然一度逼平局數，但最終仍以18：21、21：15、19：21惜敗，在四強賽止步。

楊胡配在前兩場分別從「台灣內戰」中勝出，擊敗陳政寬／許尹鏸組合，八強賽更以直落二撂倒巴黎奧運銅牌渡邊勇大／東野有紗搭檔。

進入四強賽，第1局楊胡配前段就被對手連拿6分，導致後面只能苦苦追趕，在鄧謝配拿下第17分後，突然急起直追，一波9：2攻勢，追到18：19的1分落後，然而最終仍被連得2分讓出首局。

第2局一開始勢均力敵，6：6平手時楊胡配連拿2分，此後未曾再落後，尤其比數9：8之後的一波7：1攻勢，成功拉開分差，最終以21：15扳平局數。

來到關鍵決勝第3局，楊胡配雖以4：1開局，但接下來連掉5分遭到逆轉，不過楊胡配也靠著連得6分追到12：12平手，之後雙方你一分、我一分互相拉鋸，只不過16：16後，楊胡配連掉4分被拉開，雖然一度追到1分差，最終仍無法阻止對手取得賽末點。