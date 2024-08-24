日本羽賽／周天成擊敗「磨王」闖決賽 小心法國大黑馬

BWF超級750系列的日本羽球公開賽，台灣一哥周天成闖進男子單打四強戰，面對地主選手、「磨王」奈良岡功大，以21：14、21：16直落二勝出，冠軍賽要對上擊敗爆冷擊敗石宇奇的黑馬藍尼爾（Alex Lanier）。

周天成第1局雖然2：0開局，但後續被奈良岡打出一波6：1攻勢，反而讓出領先，不過在面對6：9落後時，周天成也連拿4分反超，接著雙方互有來往，不過周天成在12：14落後時，演出連續拿下9分的瘋狂逆轉，直接拿下第1局，

第2局周天成又是6：0開局，代表從第1局後半開始已經連拿15分，奈良岡雖追回3分，但周天成穩住領先，11：4進入技術暫停，後段周天成雖然一度被追近到只剩3分領先，但也能適時回穩，在20：15取得賽末點後雖殺球失誤，但仍拿下最後1分。

周天成挺進到決賽後，對手將是法國選手藍尼爾，19歲的藍尼爾堪稱本屆最大黑馬，先在首輪擊敗巴黎奧運銅牌李梓嘉，八強戰撂倒世界排名第11的日本選手西本拳太，四強賽更淘汰世界排名第一的中國大陸好手石宇奇。