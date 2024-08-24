日本羽賽／戴資穎因傷退賽！ IG發心聲：珍惜場上每一刻

台灣羽球一姊戴資穎闖進超級750系列日本羽球公開賽4強，但她在比賽中造成左膝傷勢復發而決定退賽，將返台接受進一步檢查。今日戴資穎也在個人IG上貼出限時動態感謝外界關心。

戴資穎奧運因傷止步小組賽，稍作休息後仍積極帶傷拚戰日本公開賽，接連擊敗印度選手查利哈（Ashmita Chaliha）、烏克蘭選手布格羅娃（Polina Buhrova）與地主女將仁平菜月，闖進4強。

小戴在限時動態向球迷道謝。 圖／節自戴資穎限動

然而昨天戴資穎為了救球造成左膝不適，當下面露痛苦神情，透過轉播畫面看到小戴的手一直摸著左膝，面色痛苦，在傷停時請大會醫生噴止痛劑後才重返球場。雖然晉級4強，但戴資穎還是感到不舒服，因此決定退賽，返台接受檢查和治療。

無緣爭奪日本賽決賽門票後，戴資穎也在IG限時動態發文寫下：「謝謝大家的關心，今天沒辦法上場比賽了，依然很開心和珍惜能在場上跑動的每一刻。」