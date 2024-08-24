快訊

許光漢魅力太大！網爆軍中男友收上級布達「不要藉機近看」

墾丁觀光如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說

一存到錢就有意外支出？7千網友爆共鳴：中發票絕沒好事！

日本羽賽／戴資穎因傷退賽！ IG發心聲：珍惜場上每一刻

聯合新聞網／ 綜合報導
小戴雖闖進4強，但傷勢使他不得不退賽休養。 圖／Badminton Photo提供
小戴雖闖進4強，但傷勢使他不得不退賽休養。 圖／Badminton Photo提供

台灣羽球一姊戴資穎闖進超級750系列日本羽球公開賽4強，但她在比賽中造成左膝傷勢復發而決定退賽，將返台接受進一步檢查。今日戴資穎也在個人IG上貼出限時動態感謝外界關心。

戴資穎奧運因傷止步小組賽，稍作休息後仍積極帶傷拚戰日本公開賽，接連擊敗印度選手查利哈（Ashmita Chaliha）、烏克蘭選手布格羅娃（Polina Buhrova）與地主女將仁平菜月，闖進4強。

小戴在限時動態向球迷道謝。 圖／節自戴資穎限動
小戴在限時動態向球迷道謝。 圖／節自戴資穎限動

然而昨天戴資穎為了救球造成左膝不適，當下面露痛苦神情，透過轉播畫面看到小戴的手一直摸著左膝，面色痛苦，在傷停時請大會醫生噴止痛劑後才重返球場。雖然晉級4強，但戴資穎還是感到不舒服，因此決定退賽，返台接受檢查和治療。

無緣爭奪日本賽決賽門票後，戴資穎也在IG限時動態發文寫下：「謝謝大家的關心，今天沒辦法上場比賽了，依然很開心和珍惜能在場上跑動的每一刻。」

小戴 戴資穎 羽球

相關新聞

日本羽賽／戴資穎膝傷復發4強退賽 返台接受治療

我國羽球「一姊」戴資穎帶傷出征日本羽球公開賽，雖然成功闖進四強賽，然而八強戰引發的膝傷讓他決定退賽，官網也在今天公布，由...

日本羽賽／戴資穎因傷退賽！ IG發心聲：珍惜場上每一刻

台灣羽球一姊戴資穎闖進超級750系列日本羽球公開賽4強，但她在比賽中造成左膝傷勢復發而決定退賽，將返台接受進一步檢查。今日戴資穎也在個人IG上貼出限時動態感謝外界關心。 戴資穎奧運因傷止步小組賽

田徑／澳洲版「閃電」波特誕生？ 16歲少年百米狂飆10秒29

澳洲16歲田徑天才少年古特（Gout Gout），今年3月在男子100公尺賽事中狂飆10秒29的影片又在網路瘋傳，讓媒體與田徑迷都為其讚嘆，甚至將他譽為下個「閃電」波特（Usain Bolt）。

高球／錢珮芸2回合並列第5 生涯首度晉級英國公開賽

LPGA年度5大賽之一的英國女子高爾夫公開賽，今天進行第2回合賽事，台灣好手錢珮芸抓4博蒂、吞1柏忌繳出69桿，讓她以2...

巴黎帕運／美國宣布掌旗官 輪椅籃球金牌5度參賽

巴黎帕運28日開幕，美國隊今天宣布2名掌旗官，分別是5度參賽的輪椅籃球金牌選手塞里歐（Steve Serio）和2度參賽...

日本羽球／8強膝傷復發 戴資穎放棄4強：當下就感覺不妙

台灣羽球天后戴資穎昨天在日本羽球公開賽女單闖進4強，不過卻在比賽過程中造成左膝傷勢復發，為求保險起見決定棄賽，將返台接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。