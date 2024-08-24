日本羽賽／戴資穎膝傷復發4強退賽 返台接受治療

我國羽球「一姊」戴資穎帶傷出征日本羽球公開賽，雖然成功闖進四強賽，然而八強戰引發的膝傷讓他決定退賽，官網也在今天公布，由原本戴資穎對手泰國女將布莎南晉級女單決賽。

戴資穎在巴黎奧運時就有膝傷在身，昨天八強賽面對日本選手仁平菜月，第1局雖然一路領先，然而中間曾為了接球導致膝蓋不適，當下神情痛苦，申請傷停慢慢走回場邊休息，經過簡單治療後回到球場，以21：13、21：14勝出。

雖然成功晉級，不過戴資穎撐完全場後，仍然感到膝蓋不適，賽後就向大會申請棄賽，決定返台接受檢查與治療，下周的南韓公開賽戴資穎已經確定不打，就看9月的台北公開賽能否在台灣球迷面前亮相。

戴資穎雖然棄賽，不過進入四強可獲得積分7700分，下周世界積分則將來到90471分，將超越馬琳的88286分，重新回到世界第3名。