田徑／澳洲版「閃電」波特誕生？ 16歲少年百米狂飆10秒29

澳洲16歲田徑天才少年古特（Gout Gout），今年3月在男子100公尺賽事中狂飆10秒29的影片又在網路瘋傳，讓媒體與田徑迷都為其讚嘆，甚至將他譽為下個「閃電」波特（Usain Bolt）。

根據《每日郵報》等英媒報導，這是古特今年3月在昆士蘭田徑錦標賽創下的成績，起跑後頭40公尺他還與其餘競爭對手相差不多，但隨著古特的速度逐漸加快，與眾人的差距馬上顯現，從與鏡頭平行的視角可以看到古特擁有壓倒性的優勢，不但領先第2名對手達數公尺，同時打破先前百公尺10秒43個人紀錄。過去接受澳洲田徑協會採訪時，古特說：「我喜歡田徑運動，因為它是個人的。我喜歡它個人化的競賽方式，結果取決於自己。」

Read about a 16-year-old Sudanese kid in Australia who ran 100m in 10.2 seconds this year. Found the footage— freakin ridiculous. pic.twitter.com/Bz8tYuPkeK — Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) 2024年8月23日

至於被視為古特有機會追逐的名將「閃電」波特，他保持的紀錄是在2009年創下的100公尺9秒58的成績，雖然古特目前還有一段距離需要努力，不過他的年輕特質與天賦仍讓外界對他有諸多期待與想像。

古特的父母2005年從非洲南蘇丹移民澳洲，並在2007年生下古特。古特從小展露運動天賦，2023年4月年僅15歲就以20秒87打破澳洲U18男子200公尺紀錄。