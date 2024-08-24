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巴黎帕運／美國宣布掌旗官 輪椅籃球金牌5度參賽

中央社／ 洛杉磯23日專電
5度參賽的輪椅籃球金牌選手塞里歐將擔任美國隊掌旗官。 路透
5度參賽的輪椅籃球金牌選手塞里歐將擔任美國隊掌旗官。 路透

巴黎帕運28日開幕，美國隊今天宣布2名掌旗官，分別是5度參賽的輪椅籃球金牌選手塞里歐（Steve Serio）和2度參賽的坐式排球金牌選手涅維斯（Nicky Nieves）。

36歲的塞里歐帕運經驗豐富，已代表美國隊參加2008年北京、2012年倫敦、2016年里約和2020年東京等4屆帕運，這次巴黎帕運是他的第5屆帕運之旅，曾為美國隊在輪椅籃球（Wheelchair Basketball）拿下2金1銅。

塞里歐下半身部分癱瘓，他11個月大時，開刀切除脊椎腫瘤，導致下肢運動和感覺功能受影響。

塞里歐雖行動不便，但在輪椅上成為出色運動員。帕運前夕，美國隊在社群媒體Instagram上貼出影片，塞里歐一邊拍攝5度參加帕運的選手證件照，一邊回顧21歲參加北京帕運的大頭照，吃驚16年來歲月造成的外貌變化。

另一名掌旗官涅維斯也是帕運金牌，她出生的時候就沒有左手。她在2016年首次參加帕運，在里約與隊友一起拿下坐式排球（Sitting Volleyball）金牌。

涅維斯原本入選2021年東京帕運的國手名單，但因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診而無法成行。 這次涅維斯再次代表美國隊，力拚在坐式排球項目的3連霸。

巴黎帕運28日開幕，賽事一直進行到9月8日，全世界4000多名身心障礙運動員匯聚巴黎，參與22個運動種類，爭取549面獎牌。開幕儀式將在協和廣場和香榭麗舍大道舉行。

排球 東京帕運 籃球

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