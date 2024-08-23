影／巴黎帕運中華代表團出發 鄭麗君晚間前往送機
巴黎奧運剛落幕，巴黎帕拉林匹克運動會即將開始，今天帕運中華代表團搭機出發，晚間行政院副院長鄭麗君前往桃園機場為中華代表團送機時表示，會比照奧運後勤服務，提供最貼心堅強的後盾，讓選手安心比賽、盡情發揮、享受比賽。
行政院長鄭麗君今天晚間前往桃園機場為巴黎帕拉林匹克運動會中華代表團送機，在致詞時表示感謝所有選手、教練跟專業團隊在訓練備戰過程的辛苦，代表政府致上最大祝福，希望選手能夠旗開得勝。
鄭麗君指出兩周前她到國訓中心跟部分選手、教練見面，這是帕運選手首度進駐國家訓練中心，讓選手們在賽前做最佳準備，這也是政府應該要做的事。
鄭麗君強調後勤服務會比照奧運規格辦理，成立中繼站、提供膳食公寓、物理治療所、運動中心等，用同等、後勤、專業、支持的服務，提供最貼心堅強的後盾，讓選手安心比賽。
鄭麗君最後表示自己會與國人以最大的熱情在台灣為選手加油打氣，期待選手能夠在帕運舞台上發揮實力，享受比賽、締造佳績、凱旋而歸。
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