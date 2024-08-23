快訊

澎湖驚傳死亡車禍！夫妻騎車外出與垃圾車碰撞 66歲丈夫傷重不治

幸運兒是你嗎？大樂透1.7億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

影／巴黎帕運中華代表團出發 鄭麗君晚間前往送機

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
巴黎奧運剛落幕，巴黎帕拉林匹克運動會即將開始，今天帕運中華代表團搭機出發，晚間行政院副院長鄭麗君（前排左二）前往桃園機場為中華代表團送機，並為代表團送上吉祥物。記者季相儒／攝影
巴黎奧運剛落幕，巴黎帕拉林匹克運動會即將開始，今天帕運中華代表團搭機出發，晚間行政院副院長鄭麗君（前排左二）前往桃園機場為中華代表團送機，並為代表團送上吉祥物。記者季相儒／攝影

巴黎奧運剛落幕，巴黎帕拉林匹克運動會即將開始，今天帕運中華代表團搭機出發，晚間行政院副院長鄭麗君前往桃園機場為中華代表團送機時表示，會比照奧運後勤服務，提供最貼心堅強的後盾，讓選手安心比賽、盡情發揮、享受比賽。

行政院長鄭麗君今天晚間前往桃園機場為巴黎帕拉林匹克運動會中華代表團送機，在致詞時表示感謝所有選手、教練跟專業團隊在訓練備戰過程的辛苦，代表政府致上最大祝福，希望選手能夠旗開得勝。

鄭麗君指出兩周前她到國訓中心跟部分選手、教練見面，這是帕運選手首度進駐國家訓練中心，讓選手們在賽前做最佳準備，這也是政府應該要做的事。

鄭麗君強調後勤服務會比照奧運規格辦理，成立中繼站、提供膳食公寓、物理治療所、運動中心等，用同等、後勤、專業、支持的服務，提供最貼心堅強的後盾，讓選手安心比賽。

鄭麗君最後表示自己會與國人以最大的熱情在台灣為選手加油打氣，期待選手能夠在帕運舞台上發揮實力，享受比賽、締造佳績、凱旋而歸。

巴黎奧運剛落幕，巴黎帕拉林匹克運動會即將開始，今天帕運中華代表團搭機出發，晚間行政院副院長鄭麗君（右三）前往桃園機場為中華代表團送機。記者季相儒／攝影
巴黎奧運剛落幕，巴黎帕拉林匹克運動會即將開始，今天帕運中華代表團搭機出發，晚間行政院副院長鄭麗君（右三）前往桃園機場為中華代表團送機。記者季相儒／攝影
巴黎奧運剛落幕，巴黎帕拉林匹克運動會即將開始，今天帕運中華代表團搭機出發，晚間行政院副院長鄭麗君（第二排右四）前往桃園機場為中華代表團送機，並與代表團大合影。記者季相儒／攝影
巴黎奧運剛落幕，巴黎帕拉林匹克運動會即將開始，今天帕運中華代表團搭機出發，晚間行政院副院長鄭麗君（第二排右四）前往桃園機場為中華代表團送機，並與代表團大合影。記者季相儒／攝影
巴黎奧運剛落幕，巴黎帕拉林匹克運動會即將開始，今天帕運中華代表團搭機出發，晚間行政院副院長鄭麗君（左三）前往桃園機場為中華代表團送機時表示，會比照奧運後勤服務，提供最貼心堅強的後盾，讓選手安心比賽、盡情發揮、享受比賽。記者季相儒／攝影
巴黎奧運剛落幕，巴黎帕拉林匹克運動會即將開始，今天帕運中華代表團搭機出發，晚間行政院副院長鄭麗君（左三）前往桃園機場為中華代表團送機時表示，會比照奧運後勤服務，提供最貼心堅強的後盾，讓選手安心比賽、盡情發揮、享受比賽。記者季相儒／攝影
昇恆昌免稅店為帕運中華代表團加油，並送上必勝御守。記者季相儒／攝影
昇恆昌免稅店為帕運中華代表團加油，並送上必勝御守。記者季相儒／攝影

帕運

延伸閱讀

不僅王齊麟是土地銀行行員 中華電信女籃退役球員成營運處總經理

鄭麗君揭深度節能政策 用電大戶有棍子也有「蘿蔔」

巴黎帕運／政院副院長鄭麗君赴國訓中心 關心國手備戰狀況

保二進駐關鍵基礎設施 鄭麗君：將升級反制無人機侵擾能力

相關新聞

巴黎帕運／賴清德授旗帶來好消息 金牌獎金多200萬且可月領

延續巴黎奧運熱潮，巴黎帕拉林匹克運動會中華代表團今天出發，賴清德總統今天特別授旗給予這群帕運英雄，也帶來獎金大加碼的好消...

日本羽賽／戴資穎勇闖4強積分將破9萬 下周重返世界第3

戴資穎帶傷拚戰，闖進日本羽球公開賽女單4強，這讓他下週的世界積分確定將重返9萬大關，同時也會擠下西班牙的馬琳（Carolina Marin），重回世界第3。 戴資穎在奧運前的積分排名一度超越馬琳

巴黎奧運落幕 採訪團出差甘苦談、透過照片回顧精彩瞬間

2024巴黎奧運正式落幕，我國奧運代表團共拿下2金5銅的成績，締造出隊史第2的佳績，透過聯合報攝影記者的出差過程來回顧本...

日本羽賽／扳倒奧運銅牌！台灣混雙楊胡配驚奇晉四強

日本羽球公開賽混雙八強賽事，台灣組合楊博軒／胡綾芳演出驚奇，以21：9、21：17擊敗巴黎奧運銅牌渡邊勇大／東野有紗，成...

巴黎帕運／林資惠六度征戰前為郭婞淳尖叫：就是要拚金牌

我國健力好手林資惠今年第六度征戰帕拉林匹克運動會，這次最大不同是可以跟奧運選手一起在國訓中心練習，也觀看轉播為郭婞淳加油...

美網／約克維奇抽上上籤！球王辛納和阿爾卡拉斯可能4強交鋒

2024年美國網球公開賽男單籤表出爐，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）抽到好籤；義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alca

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。