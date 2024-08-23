賽車／TSR機車錦標賽最終站 亞洲各國選手來台踢館

迎接20周年的TSR全國機車錦標賽，將在24、25日兩天於彰化溪湖賽車場舉行「夏的賽車祭典」帶來今年的最後一站賽事，賽車祭典將展現出前所未有的規模與熱情，邀請來自亞洲各國20多位頂尖選手齊聚一堂，參加這場為期兩天的賽車盛會。本場比賽將包括統規賽在內，超過380台次車輛參賽，象徵著TSR在全球賽車界的影響力與吸引力正持續增長，也將決定出今年台灣各組車王歸屬。

24日將以打檔車為主，在競爭最激烈的BIKE A組屬打檔車錦標賽的頂級組別，一直以來都是所有車迷的焦點。本賽季，老將鄭力升在第四站復出後立即封王，展現了他作為王者的實力。但本次比賽，他將面臨來自台灣、泰國及日本頂尖選手的強力挑戰，包括此前拿下分站冠軍的「小熊」黃俊陽，以及在日本地位崇高的實力老將岡田義治。

BIKE B組今年以「最強高中生」蔡永順的崛起為亮點，年僅16歲的他在本賽季中已取得連續兩站的冠軍，顯示出強大的潛力。最終站，蔡永順將再度面臨來自眾多經驗豐富選手的挑戰，包括來自菲律賓的實力好手以及去年在台灣引來大批粉絲的菲律賓網紅車手MotoDeck等多人的挑戰。

許多小將參賽的4MB組，今年在第二站登場以完全無敵封王的日本年僅11歲小將國立和玖也將再度來台展現超齡的車技，台灣小將則由邱家兩兄弟洋洋、浩浩，以及其他台灣老將再度來挑戰這位日本小車神；其次，在排氣量及車身最大的組別300BIKE組還邀請到世界級的現役山葉廠隊選手、年僅17歲的山根昇馬來台參賽，將為台灣的選手及車迷帶來絕對值回票價的觀賽體驗。

25日以全球速克達賽事最高殿堂為主，競爭最激烈等級最高的125A組賽事中，今年的前兩場比賽分別由詹博堯和游瑋倫奪下冠軍，這也是他們兩人首度在該組別中奪冠，但這次將有來自菲律賓和日本的六位好手同場較勁，台灣選手要把冠軍留在台灣的壓力不小。

而在125B組中則出現新星對決，特別是剛升上來的鄭德明和翁克熙兩位一年級生，表現令人矚目。他們在本賽季中分別取得過亞軍及第四名的佳績，顯示出強大的潛力。最終決戰中，他們將面對上一站勇奪三冠的蘇利宸及其他實力堅強的學長們，這場比賽將是新星與老將的對決。

至於在可愛的JUNIOR組一直是TSR賽事中最受歡迎、收視率最高的。年僅7歲的陳子龍熱愛騎車，在本賽季的比賽中只要有上場的機會都會參賽，並已分別在JUNIOR 1及JUNIOR 2兩個組別奪冠，成為最年輕的雙料冠軍。最終戰中，他將再次挑戰自我，參與兩個組別的賽事，期待能再度奪下雙料冠軍。