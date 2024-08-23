快訊

「具侵略性卻未達戰爭狀態」 美智庫：陸有能力6個月內奪占金門

搭摩天輪意外「掉出車廂」 女子高空墜落慘死遊客全目睹

巴黎帕運／珍奶後換「雞排」接棒 帕運徽章再現巧思

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華帕拉林匹克總會設計巴黎帕運代表團徽章，有7款黑熊吉祥物加上台灣雞排搭配凱旋門。圖／中華帕拉林匹克總會提供
中華帕拉林匹克總會設計巴黎帕運代表團徽章，有7款黑熊吉祥物加上台灣雞排搭配凱旋門。圖／中華帕拉林匹克總會提供

巴黎奧運中華代表團的「珍奶徽章」，獲得國內外選手一致好評，今天出發的巴黎帕運中華代表團也有「雞排徽章」隨行，有機會再掀風潮，今日授旗典禮上賴清德總統也獲得一份作為紀念。

巴黎奧運中華代表團自行設計奧運徽章，讓台灣選手與其他國家選手交換、交流，其中一款珍珠奶茶搭配艾非爾鐵塔的圖案設計十分可愛，甚至有國外選手透過社群網站尋求「就是要這款」，十分搶手。

而接下來換巴黎帕運接棒，中華代表團今天出發，中華帕拉林匹克總會也以我國本屆參賽的7個運動種類為設計，推出7款臺灣黑熊吉祥物「帕拉熊」胸章，期許帕拉熊胸前黃白色的V字形斑紋，帶給選手勝利(victory)的祝福。

另外還有一個台灣雞排跟巴黎地標凱旋門結合的徽章，都是台灣意象，這些都是幫選手準備，讓他們拿去與各國選手交流的小紀念品。

賴清德總統（左）今天出席巴黎帕運中華代表團授旗典禮，中華隊代表團團長穆閩珠（右）贈送帕運紀念徽章給他。記者余承翰／攝影
賴清德總統（左）今天出席巴黎帕運中華代表團授旗典禮，中華隊代表團團長穆閩珠（右）贈送帕運紀念徽章給他。記者余承翰／攝影

帕運

延伸閱讀

長榮桂冠酒店巴黎奧運期間掀風波 長榮集團發聲明致歉

巴黎帕運／17歲陳柏諺最年輕代表 聽到獎金加碼很興奮

巴黎奧運落幕 採訪團出差甘苦談、透過照片回顧精彩瞬間

巴黎帕運／林資惠六度征戰前為郭婞淳尖叫：就是要拚金牌

相關新聞

巴黎帕運／賴清德授旗帶來好消息 金牌獎金多200萬且可月領

延續巴黎奧運熱潮，巴黎帕拉林匹克運動會中華代表團今天出發，賴清德總統今天特別授旗給予這群帕運英雄，也帶來獎金大加碼的好消...

日本羽賽／戴資穎勇闖4強積分將破9萬 下周重返世界第3

戴資穎帶傷拚戰，闖進日本羽球公開賽女單4強，這讓他下週的世界積分確定將重返9萬大關，同時也會擠下西班牙的馬琳（Carolina Marin），重回世界第3。 戴資穎在奧運前的積分排名一度超越馬琳

巴黎奧運落幕 採訪團出差甘苦談、透過照片回顧精彩瞬間

2024巴黎奧運正式落幕，我國奧運代表團共拿下2金5銅的成績，締造出隊史第2的佳績，透過聯合報攝影記者的出差過程來回顧本...

日本羽賽／扳倒奧運銅牌！台灣混雙楊胡配驚奇晉四強

日本羽球公開賽混雙八強賽事，台灣組合楊博軒／胡綾芳演出驚奇，以21：9、21：17擊敗巴黎奧運銅牌渡邊勇大／東野有紗，成...

巴黎帕運／林資惠六度征戰前為郭婞淳尖叫：就是要拚金牌

我國健力好手林資惠今年第六度征戰帕拉林匹克運動會，這次最大不同是可以跟奧運選手一起在國訓中心練習，也觀看轉播為郭婞淳加油...

美網／約克維奇抽上上籤！球王辛納和阿爾卡拉斯可能4強交鋒

2024年美國網球公開賽男單籤表出爐，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）抽到好籤；義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alca

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。