巴黎帕運／珍奶後換「雞排」接棒 帕運徽章再現巧思
巴黎奧運中華代表團的「珍奶徽章」，獲得國內外選手一致好評，今天出發的巴黎帕運中華代表團也有「雞排徽章」隨行，有機會再掀風潮，今日授旗典禮上賴清德總統也獲得一份作為紀念。
巴黎奧運中華代表團自行設計奧運徽章，讓台灣選手與其他國家選手交換、交流，其中一款珍珠奶茶搭配艾非爾鐵塔的圖案設計十分可愛，甚至有國外選手透過社群網站尋求「就是要這款」，十分搶手。
而接下來換巴黎帕運接棒，中華代表團今天出發，中華帕拉林匹克總會也以我國本屆參賽的7個運動種類為設計，推出7款臺灣黑熊吉祥物「帕拉熊」胸章，期許帕拉熊胸前黃白色的V字形斑紋，帶給選手勝利(victory)的祝福。
另外還有一個台灣雞排跟巴黎地標凱旋門結合的徽章，都是台灣意象，這些都是幫選手準備，讓他們拿去與各國選手交流的小紀念品。
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