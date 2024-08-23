日本羽賽／戴資穎勇闖4強積分將破9萬 下周重返世界第3

戴資穎帶傷拚戰，闖進日本羽球公開賽女單4強，這讓他下週的世界積分確定將重返9萬大關，同時也會擠下西班牙的馬琳（Carolina Marin），重回世界第3。

戴資穎在奧運前的積分排名一度超越馬琳，排名世界3，不過由於他在奧運小組賽止步，馬琳則是一路打進4強，兩人積分排名也隨之逆轉。遺憾的是，馬琳在奧運4強面臨右膝前十字韌帶斷裂的麻煩，甚至可能影響到他的羽球生涯。

戴資穎在日本公開賽一路過關斬將，獲得4強保底積分7700分，本週世界積分為89971分，下週積分則將來到90471分，超越馬琳被重扣積分後剩下的88286分，重新奪回世界第3名。

目前世界第一仍是拿下奧運女單金牌的安洗瑩，以11萬5917分遙遙領先，在戴資穎和陳雨菲逐漸淡出，何冰嬌選擇退休，加上馬琳面臨重大傷勢，將缺席一段時間，山口茜狀態不若以往，安洗瑩和韓國羽協之間的矛盾若能獲得解決，短期內恐怕無人能動搖球后地位。

目前女單第5到10名分別是日本山口茜、中國王祉怡、印尼東宗、中國韓悅、日本大堀彩、美國張蓓雯。