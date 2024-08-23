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巴黎帕運／17歲陳柏諺最年輕代表 聽到獎金加碼很興奮

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

巴黎帕拉林匹克運動會中華代表團今天出發，賴清德總統授旗時特別點名本屆代表團年紀最小的陳柏諺，17歲的他已經是亞帕運金牌選手，第一次征戰帕運讓陳柏諺充滿期待，聽到獎金加碼後也直言「想要拿下獎牌」。

陳柏諺跟隨姊姊的腳步，從小學一年級就開始接觸桌球，先在去年6月在法國舉辦的Virtus世界運動會奪冠，取得巴黎帕運資格，接著杭州亞帕運首次參賽就奪得TT11級桌球男單金牌。

賴清德授旗典禮上說：「柏諺是這次最年輕選手，也是大家期待的桌球新秀。」而賴清德也同時帶來帕運獎金加碼消息，金牌獎金從400萬元變600萬元，且可選擇月領3.1萬元。

陳柏諺表示，現在的心情很開心，因為馬上就要去比賽，第一次參加帕運，心情十分興奮，得知獎金增加後，「很想要拿下來，到那邊希望能好好享受比賽。」

陳柏諺也觀看巴黎奧運的桌球賽事，預先意象訓練，「滿期待那樣的比賽氣氛。」有機會也想去看看巴黎鐵塔，不過畢竟要到歐洲比賽，他也擔心時差的問題。

帕運

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