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日本羽賽／扳倒奧運銅牌！台灣混雙楊胡配驚奇晉四強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
楊博軒／胡綾芳演出驚奇，擊敗奧運銅牌闖進日本羽賽四強。 新華社
楊博軒／胡綾芳演出驚奇，擊敗奧運銅牌闖進日本羽賽四強。 新華社

日本羽球公開賽混雙八強賽事，台灣組合楊博軒／胡綾芳演出驚奇，以21：9、21：17擊敗巴黎奧運銅牌渡邊勇大／東野有紗，成功晉級4強賽。

楊胡配昨天在「台灣內戰」中擊敗陳政寬／許尹鏸組合，今天對上世界第5的渡邊勇大／東野有紗，東渡配在今年奧運奪銅，不過日本公開賽後就要解散。

首局楊胡配在前段拉鋸後，靠著6：5之後連取5分拉開差距，技術暫停後也持續壓制對手，以21：9的差距拿下第1局；次局楊胡配持續取得領先，即使對手數度逼近，一度剩下2分領先，但仍能保住優勢，最後以21：17拿下勝利。

今天出賽的羽球一姐戴資穎先打進女子單打四強，男單一哥周天成則是擊敗瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）同樣進入四強，對手是擊敗王子維的日本好手奈良岡功大。

周天成 戴資穎 羽球

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