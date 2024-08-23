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日本羽賽／扳倒奧運銅牌！台灣混雙楊胡配驚奇晉四強
日本羽球公開賽混雙八強賽事，台灣組合楊博軒／胡綾芳演出驚奇，以21：9、21：17擊敗巴黎奧運銅牌渡邊勇大／東野有紗，成功晉級4強賽。
楊胡配昨天在「台灣內戰」中擊敗陳政寬／許尹鏸組合，今天對上世界第5的渡邊勇大／東野有紗，東渡配在今年奧運奪銅，不過日本公開賽後就要解散。
首局楊胡配在前段拉鋸後，靠著6：5之後連取5分拉開差距，技術暫停後也持續壓制對手，以21：9的差距拿下第1局；次局楊胡配持續取得領先，即使對手數度逼近，一度剩下2分領先，但仍能保住優勢，最後以21：17拿下勝利。
今天出賽的羽球一姐戴資穎先打進女子單打四強，男單一哥周天成則是擊敗瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）同樣進入四強，對手是擊敗王子維的日本好手奈良岡功大。
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