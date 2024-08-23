巴黎奧運落幕 採訪團出差甘苦談、透過照片回顧精彩瞬間

2024巴黎奧運正式落幕，我國奧運代表團共拿下2金5銅的成績，締造出隊史第2的佳績，透過聯合報攝影記者的出差過程來回顧本屆2024巴黎奧運的精彩片段。

巴黎的凱旋門上面掛著帕運的標誌，吸引遊客拍照。記者季相儒／攝影

媒體飯店的馬桶沒有坐墊。記者季相儒／攝影

聯合報採訪團是剛好在凱米颱風來台的時候出發，原訂晚間11點30起飛的班機，直接提早到下午2點30起飛，這也讓採訪團在晚上抵達巴黎，趕快跟飯店聯絡多訂一天住宿。這次大會安排台灣媒體住宿飯店位於巴黎北邊的18區，治安相當惡劣，下飛機後到了飯店發現房間沒有冷氣、冰箱，馬桶甚至沒有坐墊，只好自己去買馬桶座墊來用。

飯店附近有很多遊民，他們住宿在天橋下的帳篷或直接睡在路邊，附近充滿著尿騷味，在周末飯店旁邊會有小攤販聚集，看樣子是在販售二手商品，但有些甚至看得出來上面還有行李掛牌的行李箱直接被拉來賣，附近也幾乎看不到警察的蹤跡。

開幕式上法國傳奇足球明星席丹（左）將聖火傳遞給西班牙網球巨星納達爾（右）成為開幕式上其中的亮點。記者季相儒／攝影

開幕式當天，也因為持續不斷的下雨導致中華隊在搭船遊完塞納河後就沒有前往開幕式會場，在現場苦苦淋雨守候的大家都撲了空，但也拍攝到了開幕式的亮點，法國傳奇足球明星席丹將聖火傳遞給西班牙網球巨星納達爾，在奧運的聖火傳遞上，通常都是由地主國的運動員代表傳遞，但這次法國在開幕式上將聖火傳給納達爾，證明納達爾在法國人心目中的地位。

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic），奪下首面奧運男單金牌，締造「生涯金滿貫」壯舉。記者季相儒／攝影

難得前往奧運拍攝除了中華隊的比賽不缺席之外，趁著中華隊賽事空檔，也前往拍攝一些傳奇巨星，像是最後一次參加奧運的網壇傳奇「蠻牛」納達爾，也是網壇傳奇的約克維奇，尤其這次奧運網球項目是在法國網球公開賽的羅蘭·加洛斯球場進行，納達爾生涯22座大滿貫冠軍中14座都是在這邊產生，能親眼見到納達爾站在羅蘭·加洛斯球場上打球，並且透過相機的觀景窗記錄下來，這一切真的很夢幻、很不真實。

籃球美國夢幻隊的比賽大家都不想錯過，剛好在中華隊賽事結束後，順利抽到了門票，在奧運比賽中如果被列為高需求賽事的比賽都需要抽票，抽到票才能進去採訪拍攝。這次剛好在4強賽看到詹姆斯、柯瑞等NBA巨星在眼前奮戰，面對塞爾維亞打得十分激烈，前三節打完美國隊還是處於落後，但是第四節急起直追，最後以些微差距險勝塞爾維亞，能親眼見證這場比賽並用相機記錄下來，真的也是美夢成真。

王齊麟／李洋在四強賽擊敗丹麥組合挺進羽球男雙金牌戰，賽中李洋飛身接球。記者季相儒／攝影

這次最緊張刺激的莫過於羽球男雙的「麟洋配」，看著他們一路殺進金牌戰，在金牌戰打得十分激烈，也要隨時把好的照片發回去公司，在最後一球打完後他們跪地歡呼後，趕快把畫面傳回台北，真的是手忙腳亂，一下要注意後續的畫面，一邊還要發照片，很混亂但也很刺激，最後頒獎典禮完後，全部照片都發完，就有一種如釋重負的感覺，終於見證到台灣在巴黎奧運的第一金。

在巴黎奧運場館內的生活開銷真的很大，一杯可樂就至少要4歐元，有些場館還要5歐元，還必須花2歐元租環保杯，隨便一個三明治或是熱狗就是9歐元起跳。所以媒體採訪團的大家通常都是吃場館外的中東沙威瑪，一份大約7、8歐左右，是當地最便宜的外食，再來就是從台灣帶過去的泡麵，泡麵真的是出外人的好夥伴。

頒獎典禮時林郁婷看著中華奧會旗緩緩上升，突然湧現的情緒讓她忍不住落淚。記者季相儒／攝影

與我國拳擊好手林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的克莉芙（Imane Khelif）（左二），獲得女子66公斤級金牌，同個量級的我國好手陳念琴（右一）獲得銅牌。記者季相儒／攝影

在這次奧運被性別風波影響的我國拳擊好手林郁婷及阿爾及利亞的選手克莉芙，紛紛克服外界的閒言閒語，即使被對手挑釁也堅忍不拔，她們紛紛奪金，令人十分敬佩，在頒獎典禮時林郁婷看著中華奧會旗緩緩上升，突然湧現的情緒讓她忍不住落淚，在拍到的當下自己內心十分感動。

舉重女神郭婞淳拿下巴黎奧運舉重女子59公斤級銅牌，成為我國首位參加冠軍公園活動的運動員，在艾菲爾鐵塔前走伸展台，與現場民眾開心互動。記者季相儒／攝影

這次巴黎奧運的開局雖然不太順利，大家期待的獎牌遲遲沒有開張，許多選手都是帶著滿身傷勢拚戰，也有許多選手這次是他們的最後一舞，謝謝選手們把自己最精湛的表現展現給世人看，也讓台灣團結在一起，讓世界看到台灣，很感激有這機會讓我用相機紀錄下這些感人的時刻。