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巴黎帕運／林資惠六度征戰前為郭婞淳尖叫：就是要拚金牌
我國健力好手林資惠今年第六度征戰帕拉林匹克運動會，這次最大不同是可以跟奧運選手一起在國訓中心練習，也觀看轉播為郭婞淳加油，「看到她最後一把，我很能夠理解，就是要拚金牌啊。」
林資惠從1998年開始練習健力，從2000年雪梨帕運起，2004年雅典、2008年北京、2012年倫敦、2016年里約，手握2金、2銅，今年巴黎帕運再戰一場。
賴清德在授旗典禮中提及，今年帕運選手首度進駐國家運動訓練中心，林資惠也很有感觸，醫療、飲食上都受到照顧，更方便增肌減脂，運動傷害恢復也很有幫助，而且更能投入比賽的氛圍。
林資惠指出，帕運健力與奧運舉重是同個訓練場地，跟郭婞淳、陳玟卉、方莞靈都一起練習，「好像大家就一起往競技之路努力，在同一個場上的感覺。」
奧運舉重選手出賽時，林資惠也都鎖定關注，方莞靈比賽在台灣時間凌晨舉行，林資惠興奮尖叫到隊友都忍不住制止，而看郭婞淳比賽時叫得更大聲，「知道她銅牌是穩的，但想要拚金牌。」
郭婞淳挺舉最後一把的重量設定引起討論，雖然可以保守奪銀，但郭婞淳選擇冒險拚金，雖然最後銅牌作收，但林資惠很能同理郭婞淳的決定，「就是那個想要拚一把的心情，大家可能說為什麼不拚銀牌，但我們就是要拚金牌啊。」
林資惠透露，與郭婞淳很早就因為參加活動認識，彼此遇到都會互相加油打氣，這次則是自己相隔24年再次因為比賽去巴黎，雖然想要參觀艾菲爾鐵塔、凱旋門，「但因為9月8日才比賽，當天下午就閉幕，在比賽前也沒心情參觀，我現在就開始焦慮了。」
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