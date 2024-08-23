快訊

攜手愛爾達轉播奧運遭酸「空手套白狼」 中華電信罕見說重話

家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

昔遭嗆「可以去死」 郝龍斌今轟柯文哲禁不起誘惑：民眾黨的負債

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎帕運／林資惠六度征戰前為郭婞淳尖叫：就是要拚金牌

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
巴黎帕運中華代表團授旗典禮，健力選手林資惠。記者余承翰／攝影
巴黎帕運中華代表團授旗典禮，健力選手林資惠。記者余承翰／攝影

我國健力好手林資惠今年第六度征戰帕拉林匹克運動會，這次最大不同是可以跟奧運選手一起在國訓中心練習，也觀看轉播為郭婞淳加油，「看到她最後一把，我很能夠理解，就是要拚金牌啊。」

林資惠從1998年開始練習健力，從2000年雪梨帕運起，2004年雅典、2008年北京、2012年倫敦、2016年里約，手握2金、2銅，今年巴黎帕運再戰一場。

賴清德在授旗典禮中提及，今年帕運選手首度進駐國家運動訓練中心，林資惠也很有感觸，醫療、飲食上都受到照顧，更方便增肌減脂，運動傷害恢復也很有幫助，而且更能投入比賽的氛圍。

林資惠指出，帕運健力與奧運舉重是同個訓練場地，跟郭婞淳、陳玟卉、方莞靈都一起練習，「好像大家就一起往競技之路努力，在同一個場上的感覺。」

賴清德總統（中）今天出席巴黎帕運中華代表團授旗典禮，頒獎加菜金給中華隊選手，由健力選手林資惠（左）與羽球女雙選手胡光秋（右）代表領取。記者余承翰／攝影
賴清德總統（中）今天出席巴黎帕運中華代表團授旗典禮，頒獎加菜金給中華隊選手，由健力選手林資惠（左）與羽球女雙選手胡光秋（右）代表領取。記者余承翰／攝影

奧運舉重選手出賽時，林資惠也都鎖定關注，方莞靈比賽在台灣時間凌晨舉行，林資惠興奮尖叫到隊友都忍不住制止，而看郭婞淳比賽時叫得更大聲，「知道她銅牌是穩的，但想要拚金牌。」

郭婞淳挺舉最後一把的重量設定引起討論，雖然可以保守奪銀，但郭婞淳選擇冒險拚金，雖然最後銅牌作收，但林資惠很能同理郭婞淳的決定，「就是那個想要拚一把的心情，大家可能說為什麼不拚銀牌，但我們就是要拚金牌啊。」

林資惠透露，與郭婞淳很早就因為參加活動認識，彼此遇到都會互相加油打氣，這次則是自己相隔24年再次因為比賽去巴黎，雖然想要參觀艾菲爾鐵塔、凱旋門，「但因為9月8日才比賽，當天下午就閉幕，在比賽前也沒心情參觀，我現在就開始焦慮了。」

帕運 舉重 郭婞淳

延伸閱讀

體育部籌設小組啟動 郭婞淳、李洋等國手點頭當諮委

連3屆奧運奪牌！她不解「郭婞淳IG粉絲為何這麼少」 1原因萬人秒懂

奧運舉重／讚郭婞淳直接拚金 賴總統：勇氣非獎牌能定義

奧運舉重／郭婞淳連3屆奪牌光榮返台 感謝支持者給力量

相關新聞

巴黎帕運／賴清德授旗帶來好消息 金牌獎金多200萬且可月領

延續巴黎奧運熱潮，巴黎帕拉林匹克運動會中華代表團今天出發，賴清德總統今天特別授旗給予這群帕運英雄，也帶來獎金大加碼的好消...

巴黎帕運／林資惠六度征戰前為郭婞淳尖叫：就是要拚金牌

我國健力好手林資惠今年第六度征戰帕拉林匹克運動會，這次最大不同是可以跟奧運選手一起在國訓中心練習，也觀看轉播為郭婞淳加油...

巴黎奧運落幕 採訪團出差甘苦談、透過照片回顧精彩瞬間

2024巴黎奧運正式落幕，我國奧運代表團共拿下2金5銅的成績，締造出隊史第2的佳績，透過聯合報攝影記者的出差過程來回顧本...

日本羽賽／周天成勁爆體能化身「飛人」 直落二泰國好手晉四強

日本羽球公開賽男子單打八強賽，「台灣一哥」周天成化身「飛人」整場跳上跳下，34歲依舊展現驚人體能，以21：16、21：1...

日本羽賽／扳倒奧運銅牌！台灣混雙楊胡配驚奇晉四強

日本羽球公開賽混雙八強賽事，台灣組合楊博軒／胡綾芳演出驚奇，以21：9、21：17擊敗巴黎奧運銅牌渡邊勇大／東野有紗，成...

美網／約克維奇抽上上籤！球王辛納和阿爾卡拉斯可能4強交鋒

2024年美國網球公開賽男單籤表出爐，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）抽到好籤；義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alca

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。