巴黎帕運／賴清德授旗帶來好消息 金牌獎金多200萬且可月領

延續巴黎奧運熱潮，巴黎帕拉林匹克運動會中華代表團今天出發，賴清德總統今天特別授旗給予這群帕運英雄，也帶來獎金大加碼的好消息，帕運金牌從400萬元提升到600萬元，且可以選擇月領3.1萬元。

「今年體育迷很幸福喔。」賴清德在授旗儀式中致詞，祝福13名選手能夠在巴黎帕運有好表現，對於哪些選手是再次參戰、誰是第一次參加如數家珍，也點名最年輕的17歲桌球新秀陳柏諺、最資深的射箭65歲老將曾隆煇，期待所有人的表現。

巴黎帕拉林匹克運動會中華代表團今天出發，賴清德總統今天參加授旗典禮。記者余承翰／攝影

賴清德也指出，政府對於體育的支持持續提升，朝成立體育暨運動發展部前進，「未來要打造台灣成為體育強國，提升運動風氣、促進運動產業多元發展、落實運動平權。」透過訓練、後勤的強化，「協助運動員在國際舞台上圓夢，打造台灣體育發展的新里程碑。」

為了支持體育，賴清德也宣布，今天通過「績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法修正」，帕運金牌選手獎金從400萬元提升到600萬元，可以按月領，也是活越久領越多，教練團則是從25萬元提升到80萬元。

不僅帕運金牌，這次修正辦法中，第1到第6名的獎金都有提升，不過月領方式僅限金牌得主，另外聽障達福林匹克運動會、亞洲帕拉運動會、亞太聽障運動會的獎金也都隨之提升。

帕拉林匹克運動會獎金修正表（前三名）