美網／大坂直美首戰前法網冠軍 奧運金牌鄭欽文遇地主好手

2024年美國網球公開賽女單籤表公布，前世界球后大坂直美首輪強碰拉脫維亞第10種子奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），巴黎奧運金牌得主中國大陸鄭欽文，將對決地主安妮西莫娃（Amanda Anisimova）。

日美混血好手大坂直美擁有4座大滿貫冠軍，其中2018和2020年在美網拿到。這是她當媽媽後，首度重返成名地，將與2017法網冠軍奧斯塔朋科交手，雙方只有在2016法網首輪交手過，當時大坂直美以直落二勝出。

巴黎奧運女單金牌得主鄭欽文。 新華社

第7種子鄭欽文首輪將與世界排名第49的地主安妮西莫娃首次對決，16強可能與袁悅上演「中國內戰」，8強假想敵是白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）8強假想敵是地主「富豪千金」皮古拉（Jessica Pegula）。地主20歲好手高芙（Coco Gauff）尋求衛冕，8強假想敵則是捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）。