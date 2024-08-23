美網／約克維奇抽上上籤！球王辛納和阿爾卡拉斯可能4強交鋒

剛在奧運完成「金滿貫」的約克維奇。 聯合報系資料照

2024年美國網球公開賽男單籤表出爐，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）抽到好籤；義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）可能在4強碰頭。

辛納今年奪下澳網冠軍，又暫居世界球王，不過近期陷入禁藥爭議，雖未受禁賽處分，但恐面臨巨大輿論壓力，因為前2輪都要面對地主選手，可能遭遇球迷噓聲。8強假想敵則是俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），4強可能與阿爾卡拉斯正面交鋒。

阿爾卡拉斯奪下今年法網及溫網冠軍，美網8強假想敵是波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），4強高機率與辛納上演新世代對決。

擁有史上最多24座大滿貫的約克維奇，剛在巴黎奧運奪金，成為史上第5位完成「金滿貫」選手。他這次抽到下半籤表，8強假想敵是俄羅斯羅布雷夫（Andrey Rublev），4強將迎戰挪威好手魯德（Casper Ruud）或德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。