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日本羽賽／周天成勁爆體能化身「飛人」 直落二泰國好手晉四強
日本羽球公開賽男子單打八強賽，「台灣一哥」周天成化身「飛人」整場跳上跳下，34歲依舊展現驚人體能，以21：16、21：10直落二，擊敗擁有華裔血統的泰國球員瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），成功晉級四強。
第1局周天成打得拉鋸，雖然以11：9進入技術暫停，但接下來被連得5分反以11：14落後，但周天成逐步追分，反打出一波6：0攻勢，以21：16拿下第1局。
第2局周天成以5：1開局後持續保持領先，被追到9：6之後周天成突然一波猛攻，中間就算經過技術暫停也延續火燙手感，8：1攻勢拉開到10分差，最終以21：10拿下。
周天成前一戰在「台灣內戰」中，以直落二擊敗李佳豪，今天打退世界排名40的瓦查隆後，四強賽將與擊敗王子維的日本選手奈良岡功大交鋒。
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