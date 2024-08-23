快訊

警界醜聞曝光！林明佐謀大隊長之位 傳「履歷」求關說

用中華電信Wi-Fi慘被駭還進警局！苦主急呼「要注意」 遭網打臉揪2大問題

藍告發罷樑團體違法募資 洪孟楷轟：民進黨非罷樑不可

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本羽賽／周天成勁爆體能化身「飛人」 直落二泰國好手晉四強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「台灣一哥」周天成成功晉級四強。 新華社
「台灣一哥」周天成成功晉級四強。 新華社

日本羽球公開賽男子單打八強賽，「台灣一哥」周天成化身「飛人」整場跳上跳下，34歲依舊展現驚人體能，以21：16、21：10直落二，擊敗擁有華裔血統的泰國球員瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），成功晉級四強。

第1局周天成打得拉鋸，雖然以11：9進入技術暫停，但接下來被連得5分反以11：14落後，但周天成逐步追分，反打出一波6：0攻勢，以21：16拿下第1局。

第2局周天成以5：1開局後持續保持領先，被追到9：6之後周天成突然一波猛攻，中間就算經過技術暫停也延續火燙手感，8：1攻勢拉開到10分差，最終以21：10拿下。

周天成前一戰在「台灣內戰」中，以直落二擊敗李佳豪，今天打退世界排名40的瓦查隆後，四強賽將與擊敗王子維的日本選手奈良岡功大交鋒。

周天成 王子維 羽球

延伸閱讀

日本羽賽／內戰拍下李佳豪 周天成8強就位

日本羽賽／周天成拍下陸將 明和李佳豪內戰搶8強門票

直播／戴資穎、麟洋、周天成回台了！粉絲熱情接機

奧運拳擊／林郁婷頂住壓力進8強 卓揆：絕不接受有人質疑她

相關新聞

日本羽賽／周天成勁爆體能化身「飛人」 直落二泰國好手晉四強

日本羽球公開賽男子單打八強賽，「台灣一哥」周天成化身「飛人」整場跳上跳下，34歲依舊展現驚人體能，以21：16、21：1...

日本羽賽／被追到1分差後奮起 戴資穎直落二仁平菜月晉四強

我國羽球「一姊」戴資穎完成奧運「最後一舞」後，繼續參戰本周的日本公開賽，在女子單打賽事前兩輪強勢晉級，今天八強賽對上日本...

北韓桌球組合與南韓奧運自拍被檢舉 進行思想洗滌、恐遭懲處

巴黎奧運北韓桌球混雙組合李正植／金琴英摘下銀牌，賽後在頒獎台與南韓及中國大陸選手自拍合照，引發外界熱議。如今有韓媒引述平壤高層消息，2名北韓選手可能因此遭處分。 據《每日北韓》報導，北韓代表團目

日本羽賽／王子維未能再逆轉 決勝局丟掉領先止步八強

BWF超級750系列的日本公開賽男子單打賽事，我國好手王子維面對去年世錦賽銀牌、日本地主選手奈良岡功大，再次打滿3局，決...

日本羽賽／「謝謝戴資穎上課」烏克蘭20歲小將分享可愛合照

我國羽球一姊戴資穎在日本公開賽女單16強，以21：8、21：10直落二擊敗烏克蘭20歲小將布格羅娃（Polina Buhrova），布格羅娃賽後在個人IG曬出與小戴合照，表達感謝並祝福。 布格羅

U17女排世錦賽／中華隊逆轉勝巴西 晉級4強拚獎牌

在秘魯首都利馬舉行的U17世界女排錦標賽8強，今天台灣靠著小將陳薏、陳品宇雙主攻手帶領下，以23比25、25比19、25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。