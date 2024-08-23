快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

U17女排世錦賽／中華隊逆轉勝巴西 晉級4強拚獎牌

中央社／ 台北23日電
U17世界盃，中華女排隊逆轉擊敗勁敵巴西，如願挺進4強。 截圖自排球協會
U17世界盃，中華女排隊逆轉擊敗勁敵巴西，如願挺進4強。 截圖自排球協會

在秘魯首都利馬舉行的U17世界女排錦標賽8強，今天中華隊靠著小將陳薏、陳品宇雙主攻手帶領下，以23比25、25比19、25比20、25比19逆轉擊敗勁敵巴西，如願挺進4強。

中華女排去年在U16亞洲錦標賽摘銅，因而獲得這次在秘魯舉行的首屆U17世錦賽門票，預賽與克羅埃西亞、日本、波多黎各同組。

中華女排闖過預賽後，在16強以3比0的局數完勝泰國，達成晉級8強的賽前設定目標。今天再戰人高馬大的巴西女排，首局雖以23比25落敗，但和對手打出信心的台灣小將，接著連拿3局上演逆轉勝。

這場比賽進攻重心同樣都擺在「三本柱」陳薏、陳品宇、吳紫華身上，3人就合力拿下53分，表現得毫無畏懼。

教練吳明恒接受中央社採訪時指出，巴西女排的先發球員身高比中華隊高了將近9公分，因此在發球上有針對性的設定，加上這批選手本身素質也不錯，「我們賽前就看影片分析，沒有多說什麼，畢竟多講可能沒有什麼效果，反倒讓她們順其自然地享受比賽，都已經晉級8強了。」

吳明恒透露，第4局一度領先10分，當時心裡比較鬆了一口氣，沒想到又被對手連得3分，讓戰局變得緊張，「我也感受到球員很想要贏球，導致打得綁手綁腳，所以立刻喊暫停鼓勵球員，稍微調整一下節奏，最後順利拿下勝利，贏球當下很開心，因為在國際賽挺進4強，對台灣排球來說跨出很大一步。」

U17 成晉 排球

延伸閱讀

山水宜蘭、科技創新 宜蘭縣政府與佛光大學合作建構學習型城市

疑遭人口販運組織利用 巴西將限制免簽移民入境

U17女排世錦賽／中華隊晉8強達成目標 下戰對巴西有硬仗

日本羽賽／3連勝世錦賽金牌！「羽球王子」王子維闖頭關

相關新聞

日本羽賽／被追到1分差後奮起 戴資穎直落二仁平菜月晉四強

我國羽球「一姊」戴資穎完成奧運「最後一舞」後，繼續參戰本周的日本公開賽，在女子單打賽事前兩輪強勢晉級，今天八強賽對上日本...

北韓桌球組合與南韓奧運自拍被檢舉 進行思想洗滌、恐遭懲處

巴黎奧運北韓桌球混雙組合李正植／金琴英摘下銀牌，賽後在頒獎台與南韓及中國大陸選手自拍合照，引發外界熱議。如今有韓媒引述平壤高層消息，2名北韓選手可能因此遭處分。 據《每日北韓》報導，北韓代表團目

日本羽賽／王子維未能再逆轉 決勝局丟掉領先止步八強

BWF超級750系列的日本公開賽男子單打賽事，我國好手王子維面對去年世錦賽銀牌、日本地主選手奈良岡功大，再次打滿3局，決...

日本羽賽／「謝謝戴資穎上課」烏克蘭20歲小將分享可愛合照

我國羽球一姊戴資穎在日本公開賽女單16強，以21：8、21：10直落二擊敗烏克蘭20歲小將布格羅娃（Polina Buhrova），布格羅娃賽後在個人IG曬出與小戴合照，表達感謝並祝福。 布格羅

日本羽賽／周天成勁爆體能化身「飛人」 直落二泰國好手晉四強

日本羽球公開賽男子單打八強賽，「台灣一哥」周天成化身「飛人」整場跳上跳下，34歲依舊展現驚人體能，以21：16、21：1...

U17女排世錦賽／中華隊逆轉勝巴西 晉級4強拚獎牌

在秘魯首都利馬舉行的U17世界女排錦標賽8強，今天台灣靠著小將陳薏、陳品宇雙主攻手帶領下，以23比25、25比19、25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。