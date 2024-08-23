快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本羽賽／王子維未能再逆轉 決勝局丟掉領先止步八強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王子維面對日本地主選手奈良岡功大打滿3局後惜敗。 美聯社
王子維面對日本地主選手奈良岡功大打滿3局後惜敗。 美聯社

BWF超級750系列的日本公開賽男子單打賽事，我國好手王子維面對去年世錦賽銀牌、日本地主選手奈良岡功大，再次打滿3局，決勝局一度取得3分領先，但最終以13：21、21：19、16：21落敗，在八強賽止步，無緣再演逆轉秀。

王子維在首輪拍落2021年世錦賽金牌、新加坡好手駱建佑，次輪在丟掉第1局後演出逆轉勝，以1小時又31分的3局大戰擊敗日本選手常山幹太。

八強戰又遇到地主的奈良岡功大，第1局王子維因為對方打出兩波4：0攻勢，好不容易追到5分差後，又被對手連得5分拉開差距，最終以13：21讓出。

第2局前段雙方纏鬥，王子維在8：8平手時，打出一波8：1攻勢，然而接下來卻也被奈良岡功大打出8：1，追到17：17平手，關鍵時刻王子維連得2分後雖出現2次回擊失誤，但王子維還是拿下最後2分，成功以21：19追平局數。

進入決勝局繼續拉扯，王子維因為裁判誤認球拍觸網判犯規，不過重播顯示是羽球碰觸到網子，但無法挑戰下仍以8：11進入技術暫停，不過王子維接著連得6分後反以14：11領先，然而接下來卻被奈良岡連拿8分，最終以16：21落敗。

世錦賽 王子維 羽球

延伸閱讀

日本羽賽／「謝謝戴資穎上課」烏克蘭20歲小將分享可愛合照

日本羽賽／被追到1分差後奮起 戴資穎直落二仁平菜月晉四強

日本羽賽／內戰拍下李佳豪 周天成8強就位

日本羽賽／BWF分享戴資穎流暢美技 對手來不及反應

相關新聞

日本羽賽／被追到1分差後奮起 戴資穎直落二仁平菜月晉四強

我國羽球「一姊」戴資穎完成奧運「最後一舞」後，繼續參戰本周的日本公開賽，在女子單打賽事前兩輪強勢晉級，今天八強賽對上日本...

北韓桌球組合與南韓奧運自拍被檢舉 進行思想洗滌、恐遭懲處

巴黎奧運北韓桌球混雙組合李正植／金琴英摘下銀牌，賽後在頒獎台與南韓及中國大陸選手自拍合照，引發外界熱議。如今有韓媒引述平壤高層消息，2名北韓選手可能因此遭處分。 據《每日北韓》報導，北韓代表團目

日本羽賽／王子維未能再逆轉 決勝局丟掉領先止步八強

BWF超級750系列的日本公開賽男子單打賽事，我國好手王子維面對去年世錦賽銀牌、日本地主選手奈良岡功大，再次打滿3局，決...

日本羽賽／「謝謝戴資穎上課」烏克蘭20歲小將分享可愛合照

我國羽球一姊戴資穎在日本公開賽女單16強，以21：8、21：10直落二擊敗烏克蘭20歲小將布格羅娃（Polina Buhrova），布格羅娃賽後在個人IG曬出與小戴合照，表達感謝並祝福。 布格羅

日本羽賽／周天成勁爆體能化身「飛人」 直落二泰國好手晉四強

日本羽球公開賽男子單打八強賽，「台灣一哥」周天成化身「飛人」整場跳上跳下，34歲依舊展現驚人體能，以21：16、21：1...

U17女排世錦賽／中華隊逆轉勝巴西 晉級4強拚獎牌

在秘魯首都利馬舉行的U17世界女排錦標賽8強，今天台灣靠著小將陳薏、陳品宇雙主攻手帶領下，以23比25、25比19、25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。