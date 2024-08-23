日本羽賽／王子維未能再逆轉 決勝局丟掉領先止步八強

BWF超級750系列的日本公開賽男子單打賽事，我國好手王子維面對去年世錦賽銀牌、日本地主選手奈良岡功大，再次打滿3局，決勝局一度取得3分領先，但最終以13：21、21：19、16：21落敗，在八強賽止步，無緣再演逆轉秀。

王子維在首輪拍落2021年世錦賽金牌、新加坡好手駱建佑，次輪在丟掉第1局後演出逆轉勝，以1小時又31分的3局大戰擊敗日本選手常山幹太。

八強戰又遇到地主的奈良岡功大，第1局王子維因為對方打出兩波4：0攻勢，好不容易追到5分差後，又被對手連得5分拉開差距，最終以13：21讓出。

第2局前段雙方纏鬥，王子維在8：8平手時，打出一波8：1攻勢，然而接下來卻也被奈良岡功大打出8：1，追到17：17平手，關鍵時刻王子維連得2分後雖出現2次回擊失誤，但王子維還是拿下最後2分，成功以21：19追平局數。

進入決勝局繼續拉扯，王子維因為裁判誤認球拍觸網判犯規，不過重播顯示是羽球碰觸到網子，但無法挑戰下仍以8：11進入技術暫停，不過王子維接著連得6分後反以14：11領先，然而接下來卻被奈良岡連拿8分，最終以16：21落敗。