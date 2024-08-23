北韓桌球組合與南韓奧運自拍被檢舉 進行思想洗滌、恐遭懲處

巴黎奧運北韓桌球混雙組合李正植／金琴英摘下銀牌，賽後在頒獎台與南韓及中國大陸選手自拍合照，引發外界熱議。如今有韓媒引述平壤高層消息，2名北韓選手可能因此遭處分。

據《每日北韓》報導，北韓代表團目前在平壤接受思想審查，這是北韓對出國選手的慣例，分3個階段，包含黨中央、體育省及自我總結。北韓當局認為，選手到國外「見過世面」後，必須透過思想總結完成「思想洗滌」，原因是在海外停留期間，可能接觸大量非社會主義文化。

北韓選手出國前，會收到不能與外國運動員互動的指示。任何違反此指令行為被確認，可能遭懲處。奧運會期間，奪牌選手會使用三星手機進行「勝利自拍」，北韓選手合照曝光後，已被提交到黨中央。

報導中指出，金琴英在自拍時露出笑容，李正植走下頒獎台後，看其他國家運動員也露出笑容。目前尚不清楚北韓當局會做出什麼懲處，或是以警告或較輕的方式處理。消息人士解釋，「如果他們與其他國家運動員互動，他們必須深刻反省自己行為，以避免可能的處罰。」