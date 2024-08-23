日本羽賽／被追到1分差後奮起 戴資穎直落二仁平菜月晉四強

我國羽球「一姊」戴資穎完成奧運「最後一舞」後，繼續參戰本周的日本公開賽，在女子單打賽事前兩輪強勢晉級，今天八強賽對上日本選手仁平菜月雖在第2局一度被追到只差1分，但仍以21：13、21：14拿下勝利，成功晉級四強。

戴資穎首輪只花29分鐘、第2輪26分鐘，都以直落二擊敗對手，搶進八強賽，仁平菜月首輪也是直落二，但第2輪因第8種子奧原希望小腿受傷退賽，成為戴資穎八強賽對手。

八強賽第1局，戴資穎雖然中間一度因為膝蓋不適喊出暫停，但接受短暫治療後，仍以21：13拿下；第2局上半戴資穎佔據優勢，不過技術暫停後失誤增加，從最多領先9分，被追到15：14的1分差，但戴資穎重新站穩腳步，連拿6分拿下勝利

戴資穎在巴黎奧運帶著膝傷上陣，下周的南韓公開賽確定不打，也代表日本公開賽後下一站就是9月的台北公開賽，戴資穎希望能夠有機會在台灣球迷面前出賽，也將挑戰三連霸、第6冠兩項偉業。

戴資穎第三輪依然是直落二地主選手仁平菜月，順利闖進四強。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎第三輪依然是直落二地主選手仁平菜月，順利闖進四強。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎第三輪依然是直落二地主選手仁平菜月，順利闖進四強。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎第三輪依然是直落二地主選手仁平菜月，順利闖進四強。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎第三輪依然是直落二地主選手仁平菜月，順利闖進四強。 圖／Badminton Photo提供