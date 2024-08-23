日本羽賽／「謝謝戴資穎上課」烏克蘭20歲小將分享可愛合照

我國羽球一姊戴資穎在日本公開賽女單16強，以21：8、21：10直落二擊敗烏克蘭20歲小將布格羅娃（Polina Buhrova），布格羅娃賽後在個人IG曬出與小戴合照，表達感謝並祝福。

布格羅娃透過IG限動發文，標註比賽場地橫濱體育館，曬出自己與戴資穎充滿笑容的可愛合照，她寫道，「謝謝戴資穎幫我上一堂寶貴的課！祝福妳接下來比賽及未來一切順利！」

戴資穎在巴黎奧運帶傷上陣，分組賽就出局。不過她恢復狀態良好，選擇出戰日本公開賽，由於南韓球后安洗瑩、中國陳雨菲和西班牙瑪琳皆未參賽，戴資穎反而成為頭號種子，今天8強遭遇世界排名第28的地主好手仁平菜月，以21：13、21：14勝出，成功挺進4強。