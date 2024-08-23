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巴黎帕運／被捧為「超級英雄」 法國選手：我們是一般運動員

中央社／ 巴黎22日專電
奧運結束後，帕運即將於8月28日至9月8日間舉行。 路透
奧運結束後，帕運即將於8月28日至9月8日間舉行。 路透

法國柔道好手希內日前將帕運選手捧為「超級英雄」、「復仇者聯盟」。法國輪椅籃球國手梅希奧今日公開表達不滿，稱帕運選手就是帶有身體障礙的一般運動員，不需被視為弱勢、博取同情。

帕拉林匹克運動會（簡稱帕運）即將於8月28日至9月8日間舉行，時間倒數，帕運選手都在摩拳擦掌準備在運動最高殿堂一較高下。

在巴黎奧運拿下兩面金牌的法國柔道傳奇選手希內（Teddy Riner）13日在媒體訪問中將帕運選手稱為「超級英雄」。然而這種稱呼卻引起了帕運籃球國手梅希奧（Sofyane Mehiaoui）不滿，並公開糾正。

根據費加洛報（Le Figaro）今天報導，輪椅籃球法國隊選手梅希奧對於希內日前在受訪時稱帕運選手為「超級英雄」，甚至「復仇者聯盟」的用詞並不開心。

他在社群媒體上寫道：「你（希內）真的要停止用這種方式談論我們了，這樣對我們沒有幫助！我們不需被貶低，也不需用這種方式捧高！稱我們為超級英雄不會對我們有所幫助。我們是身障人士，希望被視為一般人。這樣過度曝光我們並不好，我們不是超級英雄，我們是選手」。

梅希奧表示，知道希內並無惡意，只是想要幫助他們，但是方法錯誤，「我有所回應是希望讓人們了解」。

梅希奧在費加洛報今天於Instagram上的貼文下方又再度長篇留言，表示希內已經好幾次在專訪中有過類似言論，因此他決定公開帕運選手們的真實感受。

他強調非常尊敬希內的運動生涯，「但當他說我們是『真正的』冠軍時，這難道意味著奧運好手都不是真正的冠軍？」他認為這種言論是把帕運選手「當小孩看待」，博取大眾同情。

「不是因為我們參與帕運，或因我們是身障就更有價值，我們只是因為身體障礙不同而參加不同類別而已」。

梅希奧認為希內言論傳遞的訊息是，身障人士生活一定很艱苦，都過著「有點悲慘」的生活。

他指出，真正應該要強調的是，身障人士之所以會這麼辛苦，是因為社會提供的無障礙環境不足，如巴黎大眾運輸、劇院、學校、餐廳等。

接著他也邀請法國觀眾進入場館看他們比賽，「來看我們，因為我們會有精彩表現，我們會帶來運動佳績」。目前為止，帕運競賽已賣出175萬張門票，約仍有80萬張待售。

帕運 籃球

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