日本羽賽／戴資穎26分鐘進8強

日本公開賽名列女單頭號種子，我國一姊戴資穎首輪只花廿九分鐘就晉級，昨天第二輪面對烏克蘭對手布格羅娃更只花廿六分鐘就打下八強門票，有機會挑戰二○一二年後的生涯第二座日本賽金盃。

世界排名第四的小戴今年賽季後將退役，巴黎奧運後赴日參賽，她認為今年賽事落腳的橫濱體育館打得還算順手，「也是有風向，需要掌控一下。」

巴黎奧運帶著膝傷上陣的小戴，已經確定退出下周的南韓公開賽，日本賽後的下一站就是瞄準九月初登場的台北公開賽，小戴貼心說：「就是可以的話，再讓大家看看我。」昨天面對世界排名六十一的布格羅娃，她以廿一比八、廿一比十快速闖關，兩人第一度碰頭正是前年台北公開賽，小戴表示還有印象，今年她將在台北小巨蛋挑戰三連霸和破紀錄的第六冠。

小戴成日本公開賽女單八強唯一台將，今將和地主世界排名廿八的仁平菜月搶四強門票；男單八強台將有「一哥」周天成和「羽球王子」王子維當代表，兩人今若各自奪勝就能在四強會師。

王子維昨碰地主常山幹太，第二局救球雖壓到右手小指，經治療後回到賽場，第三局演出驚天逆轉，從十一比十八落後到廿一比十九奪勝，打下一個半小時激戰勝利的他說：「一分一分打，也沒想太多，好在有追上去。」

話題男雙新組合王齊麟／邱相榤昨天也碰地主，兩人決勝局先握有兩個賽末點卻沒能把握，讓世界排名廿一的對手岡村洋輝／三橋健也以七比廿一、廿三比廿一、廿四比廿二逆轉帶走八強門票。