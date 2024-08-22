日本羽賽／內戰拍下李佳豪 周天成8強就位

我國「一哥」周天成和李佳豪今天在日本公開賽上演「內戰」，世界排名第10的小天技高一籌，以兩個21：12打下3度對戰的第2勝，成為第2位搶下男單8強門票的台將。

日本公開賽屬於BWF超級750系列，共有14組台將闖過首輪，女單只有「一姊」戴資穎當代表，男單共有4人，最先登場的「羽球王子」王子維上演驚奇逆轉，決勝局從11：18落後到21：19奪勝，3局力退地主常山幹太，戲劇性搶下男單8強門票。

接續上陣的「左手重砲」林俊易，面對中國「世界球王」石宇奇沒能闖關，以14：21、17：21止步第二輪。

小天和世界排名28的李佳豪是今天壓軸上陣的單打台將，兩人國際賽3度碰頭都集中在今年，前兩戰各拿1勝。剛在巴黎奧運打進8強的小天首局在15：12時直接把對手「定桿」，連拿6分下以21：12先下一城。

第二局和首局類似，李佳豪前半段還能咬著比分，但小天在13：12時直接打出8：0強攻，以再一個21：12拿下勝利。

小天明天將和世界排名40的泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）搶4強門票，王子維將碰世界排名第8的奈良岡功大，兩名台將都奪勝就能在4強會師。

女單僅存希望小戴今天只花26分鐘就直落2輕取烏克蘭世界排名61的女將布格羅娃（Polina Buhrova），明天將碰地主世界排名28的仁平菜月。

男雙共有4組台將闖過頭關，可惜今天王齊麟／邱相榤錯過2個賽末點遭地主逆轉，楊博涵／劉廣珩、雙胞胎李芳任／李芳至及第7種子李哲輝／楊博軒沒能闖關，都止步第二輪。