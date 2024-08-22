快訊

福建宣布即日起受理赴馬祖旅遊申請 觀光署回應了

獨／「考慮3天決定迎接挑戰」 賈永婕親曝接任台北101董事長原因

財政部證實了！台北101董事長由她出任 賈永婕曬美照：迎接新挑戰

日本羽賽／內戰拍下李佳豪 周天成8強就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 法新社
周天成。 法新社

我國「一哥」周天成和李佳豪今天在日本公開賽上演「內戰」，世界排名第10的小天技高一籌，以兩個21：12打下3度對戰的第2勝，成為第2位搶下男單8強門票的台將。

日本公開賽屬於BWF超級750系列，共有14組台將闖過首輪，女單只有「一姊」戴資穎當代表，男單共有4人，最先登場的「羽球王子」王子維上演驚奇逆轉，決勝局從11：18落後到21：19奪勝，3局力退地主常山幹太，戲劇性搶下男單8強門票。

接續上陣的「左手重砲」林俊易，面對中國「世界球王」石宇奇沒能闖關，以14：21、17：21止步第二輪。

小天和世界排名28的李佳豪是今天壓軸上陣的單打台將，兩人國際賽3度碰頭都集中在今年，前兩戰各拿1勝。剛在巴黎奧運打進8強的小天首局在15：12時直接把對手「定桿」，連拿6分下以21：12先下一城。

第二局和首局類似，李佳豪前半段還能咬著比分，但小天在13：12時直接打出8：0強攻，以再一個21：12拿下勝利。

小天明天將和世界排名40的泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）搶4強門票，王子維將碰世界排名第8的奈良岡功大，兩名台將都奪勝就能在4強會師。

女單僅存希望小戴今天只花26分鐘就直落2輕取烏克蘭世界排名61的女將布格羅娃（Polina Buhrova），明天將碰地主世界排名28的仁平菜月。

男雙共有4組台將闖過頭關，可惜今天王齊麟／邱相榤錯過2個賽末點遭地主逆轉，楊博涵／劉廣珩、雙胞胎李芳任／李芳至及第7種子李哲輝／楊博軒沒能闖關，都止步第二輪。

李佳豪 林俊易 王子維

延伸閱讀

日本羽賽／7分落後驚天逆轉地主常山幹太 王子維勇闖8強

日本羽賽／周天成拍下陸將 明和李佳豪內戰搶8強門票

日本羽賽／3連勝世錦賽金牌！「羽球王子」王子維闖頭關

奧運拳擊／林郁婷頂住壓力進8強 卓揆：絕不接受有人質疑她

相關新聞

日本羽賽／內戰拍下李佳豪 周天成8強就位

我國「一哥」周天成和李佳豪今天在日本公開賽上演「內戰」，世界排名第10的小天技高一籌，以兩個21：12打下3度對戰的第2...

拳擊／10年前就結緣 林郁婷成衛生棉代言大使「很感恩」

我國金牌拳后林郁婷今天再多了一個新身分，她成為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌代言大使，為品牌拍攝的形象片「女生，不為誰的想...

拳擊／集滿人生大賽冠軍 林郁婷：挑戰第二個大滿貫

巴黎奧運集滿最後一個大賽冠軍拼圖，我國金牌拳后林郁婷完成亞錦賽、世錦賽、亞運和奧都登頂的「大滿貫」霸業，今天以衛生棉品牌...

拳擊／享受爆紅過程 林郁婷代言不受限喊「選我」

「金牌拳后」林郁婷今天以全新身份亮相，成為衛生棉全新品牌代言大使，行程滿檔的她也分享，儘管現在有點怕一個人出門，但也享受...

日本羽賽／BWF分享戴資穎流暢美技 對手來不及反應

我國一姊戴資穎今天出戰日本公開賽女單16強，以21：8、21：10直落二收拾掉烏克蘭女將布格羅娃（Polina Buhrova），賽後小戴也在社群軟體分享精華影片。 戴資穎巴黎奧運帶傷上陣，不敵

路跑／2024知本溫泉公益馬拉松 熱血應援「孩子的書屋」

東台灣年度最熱血盛會「2024知本溫泉公益馬拉松」將於2024年11月3日（日）鳴槍開跑。為助公益團體「孩子的書屋」照顧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。