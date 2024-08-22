拳擊／享受爆紅過程 林郁婷代言不受限喊「選我」

「金牌拳后」林郁婷今天以全新身份亮相，成為衛生棉全新品牌代言大使，行程滿檔的她也分享，儘管現在有點怕一個人出門，但也享受爆紅過程，對於這種合作和邀約也不受限，她俏皮喊廠商可以「選我、選我」。

林郁婷返台後已出席許多活動，常遇到粉絲索取合照的她正向說：「滿享受這樣過程，這樣的待遇不是大家都能享受到。」她笑說，大家可能會覺得她的行程很累，但「教練訓練更累」，她也希望透過巴黎奧運奪下金牌產生的關注度，讓她有機會為拳擊以及台灣體育發聲，「大家可以更關注我們。」

今天曝光為品牌拍攝的形象影片，林郁婷笑說沒特別想接的代言種類，「樂觀其成，各位廠商，可以選我選我選我！」她還笑說，現在成為衛生棉代言大使，出國比賽或移地訓練也可以將衛生棉作為禮物，不用再費心做其他準備。