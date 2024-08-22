路跑／2024知本溫泉公益馬拉松 熱血應援「孩子的書屋」

東台灣年度最熱血盛會「2024知本溫泉公益馬拉松」將於2024年11月3日（日）鳴槍開跑。為助公益團體「孩子的書屋」照顧更多台東家庭失能的孩童，知本老爺酒店攜手台東縣卑南鄉公所、台東縣知本溫泉觀光發展促進協會，共同舉辦知本溫泉公益馬拉松，實踐在地回饋關懷。本屆更為東台灣首場競速輪椅賽事，首度新增競速輪椅組及視障組，全力響應運動平權。每報名1人主辦單位將捐出部分報名費予「孩子的書屋」作為弱勢孩童庇護及成長經費。今年預計募集兩千名跑者齊聚台東、運動做公益。

邁入第七屆的「2024知本溫泉公益馬拉松」精采可期，今年再度邀請「三鐵一姐」李筱瑜擔任公益愛心大使，及最速主播「魁哥」田鴻魁和鐵人主播侯以理都將現身響應，與跑者一同在星光熠熠的賽道上飽覽壯闊的台東風光。為提供嶄新的路跑體驗。

今年全馬路線再升級，將帶領大家一路前進金峰鄉，遠眺鱷魚山山景及台9線沿路太平洋海景，把絕佳山海視野盡收眼底。2024知本溫泉公益馬拉松即日起至9月13日火熱報名中，包含全程馬拉松組（42K）、半馬組（21K）、健康組（10K）及休閒組（6K），歡迎把握最後倒數時間，踴躍組隊報名。

而最令選手們引頸期盼的「園遊會」也是一大亮點，市集內匯集眾多在地人氣小吃、特色農特產品，提供跑友盡情衝刺補元氣。凡報名賽事參加者，即可獲得100元園遊券，現場兌換使用，讓跑者感受台東知本滿滿的熱情，會場將放置拍照背板供跑者拍照，留下精采回憶。

本次全馬及半馬賽事總成績及分組成績獎項包含Garmin Forerunner 965、Garmin Forerunner 165 MUSIC專業運動智慧跑表、老爺酒店住宿券及眾多獎項，總價值高達80萬。而獨家紀念品及完賽禮也不容錯過，如FOOTER X知本馬聯名設計襪、賽事紀念跑衣（紀念服）、完賽束口袋及別出心裁的旋轉完賽獎牌，憑號碼布另享知本地區指定飯店專屬優惠，還有百馬、初馬、初半馬獎獎盃可自由加購，紀錄你的精采時刻。

2024知本溫泉公益馬拉松由台東縣政府指導，台東縣卑南鄉公所、台東縣知本溫泉觀光發展促進協會、知本老爺酒店共同主辦。太麻里鄉公所、金峰鄉公所、孩子的書屋、國立台東大學、卡大地布文化發展協會、社團法人台東縣物理治療師公會、農業部林業及自然保育署台東分署、台東縣農會、社團法人台東縣三官發展協會、台灣適應身體活動學會、國立台灣師範大學-愛運動動無礙團隊，以上單位共同協辦。FOOTER、Garmin、台灣金聯資產(股)公司、台北市A1區純德獅子會、台東縣農會、正光製藥、歐舍咖啡、黑橋牌、青澤伴手禮、黑孩子黑咖啡、春一枝、提提研、愛旺租車、沐九、開元食品、安東塑膠等企業熱情贊助。