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影／十年前結緣 林郁婷揮別性別爭議 代言衛生棉

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
揮別性別爭議的巴黎奧運金牌拳后林郁婷多了一個新身分，她成為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌代言大使，為品牌拍攝形象影片「女生，不為誰的想像而生」。記者林俊良／攝影
揮別性別爭議的巴黎奧運金牌拳后林郁婷多了一個新身分，她成為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌代言大使，為品牌拍攝形象影片「女生，不為誰的想像而生」。記者林俊良／攝影

揮別性別爭議的巴黎奧運金牌拳后林郁婷多了一個新身分，她成為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌代言大使，為品牌拍攝形象影片「女生，不為誰的想像而生」，她也分享，和品牌早在10年前就因贊助結緣，巴黎奧運賽前也決定合作，「不管有沒有奪牌，這次合作勢在必行。」

林郁婷特別感謝台灣康匠的一路支持，不論是2014年台灣康匠就支持鶯歌拳擊隊，到去年世錦賽銅牌遭取消後，董事長陳勇志仍「雪中送炭」，讓她備感窩心。

「小時候訓練到現在，大多數選手都來自比較不富裕的家庭，沒辦法好好自理，更別說來這裡專心練拳，感謝教練那時認識陳董，給隊員很大溫暖，每個月有一些資金，可以不用擔心生活起居，可以專心在拳擊專項發展。」林郁婷形容，很多應該拳擊隊的隊員，都從外界眼中的「壞小孩」，到現在的全國冠軍甚至國手，十分感謝背後的無名英雄。

成陳勇志和拳擊隊牽線人的教練曾自強形容，「陳董」對鶯歌拳擊隊的投入，就像自己對郁婷的投資「與日俱增」，杭州亞運後就已確定要合作，但因巴黎奧運備戰期繁忙，直到回國才有機會完成拍攝，今天正式曝光林郁婷勇奪金牌後的第一個代言。

台灣康匠董事長陳勇志笑說，外界都稱品牌很聰明，「10年前我們就很聰明了，當時弱勢的運動、默默無聞的選手，我們願意在這地方拋磚引玉去投資。」他形容「品牌很幸運，郁婷很努力」，才迎來開花結果的時刻。

台灣康匠董事長陳勇志（左起）、代言的巴黎奧運金牌拳后林郁婷、教練曾自強，為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌形象影片「女生，不為誰的想像而生」，出席記者會。記者林俊良／攝影
台灣康匠董事長陳勇志（左起）、代言的巴黎奧運金牌拳后林郁婷、教練曾自強，為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌形象影片「女生，不為誰的想像而生」，出席記者會。記者林俊良／攝影
揮別性別爭議的巴黎奧運金牌拳后林郁婷多了一個新身分，她成為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌代言大使，為品牌拍攝形象影片「女生，不為誰的想像而生」。記者林俊良／攝影
揮別性別爭議的巴黎奧運金牌拳后林郁婷多了一個新身分，她成為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌代言大使，為品牌拍攝形象影片「女生，不為誰的想像而生」。記者林俊良／攝影
揮別性別爭議的巴黎奧運金牌拳后林郁婷多了一個新身分，她成為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌代言大使，與教練曾自強（右）在記者會中，聊起一路以來的艱辛過程。記者林俊良／攝影
揮別性別爭議的巴黎奧運金牌拳后林郁婷多了一個新身分，她成為台灣康匠天天衛生棉的全新品牌代言大使，與教練曾自強（右）在記者會中，聊起一路以來的艱辛過程。記者林俊良／攝影

世錦賽 拳擊 林郁婷

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