拳擊／集滿人生大賽冠軍 林郁婷：挑戰第二個大滿貫

巴黎奧運集滿最後一個大賽冠軍拼圖，我國金牌拳后林郁婷完成亞錦賽、世錦賽、亞運和奧都登頂的「大滿貫」霸業，今天以衛生棉品牌代言大使身分亮相的她透露，期待兩年後名古屋亞運再到日本參賽，朝生涯第二度「大滿貫」邁進。

3年前東京奧運，林郁婷以女子57公斤級世界第一身分參賽，卻意外首輪止步，去年3月世錦賽又因國際拳擊總會（IBA）指她賽前性別生化指數異常，銅牌遭取消，但她後續一切檢測無異，杭州亞運先打下金牌，剛落幕的巴黎奧運再度用雙手對抗IBA的惡意打壓，帶回台灣史上第一面拳擊金牌。

今天擔任衛生品牌大使，林郁婷用實際行動證明女兒身，她形容品牌形象片「女生，不為誰的想像而生」就像自己的人生寫照。

「大家對於女生的想法是長頭髮、端莊熟雅、穿裙子、比較嬌小，因為我們運動員，為了比賽成績，教練需要不停激勵我們，我們做了很多肌力訓練，身體看起來比較壯碩、精壯。」林郁婷提到，自己不是世俗女生「該有的樣子」，但也不用為誰的想像而生，「不要輕易被人家所想像的樣子去定義、受限。」

和教練曾自強一起完成奧運登頂目標，回台後行程滿檔的林郁婷，27日將轉換身分，赴南韓擔任隊友李承威的陪練員。曾自強也提到，巴黎奧運雖有好結果，過程仍非完美，他的目標是讓林郁婷未來每一場比賽都能零失誤、贏得毫無懸念。

林郁婷已經完成女子57公斤級的大滿貫，曾自強今天也透露，林郁婷18年雅加達亞運是參加51公斤級，未來或許能朝更高級別挑戰，不過量級改變會影響其他選手參賽權益，還需再討論。